König Wenger atmet auf

Kilian Wenger ist ein Geniesser. Der 27-Jährige kostet seinen Sieg am Oberländischen Schwingfest aus. Er posiert minutenlang mit dem Siegermuni Eiger und für unzählige Fotos zusammen mit seinen Fans. «Im Oberland bin ich zu Hause, hier ist jeder Festsieg speziell», erklärt er.

Es ist bereits das vierte Mal, dass der Schwingerkönig 2010 im heimischen Gebiet ein Kranzfest gewonnen hat.Die Sache mit dem Heimsieg ist die eine Wahrheit, die andere ­lautet so: «Mir ist ein riesengrosser Stein vom Herzen gefallen», sagt Wenger. Der Sieg in Grindelwald, sein 18. Kranzfestsieg insgesamt, musste erdauert werden.

In dieser Saison stand der Modellathlet zum dritten Mal in der Endausmarchung. Weil es aber sowohl am «Oberaargauischen» als auch vor einer Woche am Schwarzsee-Bergfest nicht zum Triumph gereicht hatte, war die Psyche leicht ramponiert.

«Um den Schwarzsee-Schlussgang zu verdauen, habe ich ein paar Tage gebraucht», gibt Wenger un­umwunden zu. Schliesslich hätte ihm ein Gestellter gegen Matthias Sempach zum Sieg gereicht. Nach sieben Minuten lag er aber auf dem Rücken.

Mehrere Höhepunkte folgen

Die Form Wengers stimmt, «ich fühle mich sehr gut», sagt er. Die Problemzone des Diemtigtalers ist der Rücken, «und der fühlt sich gut an». Die Folge ist, dass Wenger aggressiver zu Werke geht als auch schon.

So langsam geht die Saison in die entscheidende Phase. Höhepunkt ist das Unspunnenfest, das nur alle sechs Jahre stattfindet. Bis dahin stehen aber auch noch das «Berner Kantonale» und die Bergfeste auf dem Brünig und dem Weissenstein in Wengers Agenda.

Damit die Berner Oberländer in Grindelwald einen Heimsieg feiern konnten, war harte Teamarbeit gefordert. 16 «Eidgenossen» waren dabei, Bernhard Kämpf (Sigriswil) und Niklaus Zenger (Habkern) banden früh den Topfavoriten Matthias Sempach zurück.

Remo Käser, ein anderer Oberaargauer, wurde von Wenger gestellt, und Matthias Glarner (Meiringen) verhinderte den Schlussgangeinzug Willy Grabers. Zu guter Letzt musste dann noch der Seeländer Florian Gnägi von Wenger im Schlussgang gebodigt werden. Die Oberländer waren mit elf Kränzen auch stärkster Gauverband.

Für den Schlussgang hatte das Einteilungsgericht übrigens die Qual der Wahl. Es entschied sich für Wenger anstelle des Vorjahressiegers Bernhard Kämpf. Der Sigriswiler beendete das Fest auf Rang 2. Wenger seinerseits liess sich im Schlussgang Zeit. Die Kontrahenten kennen sich natürlich gut, in dieser Saison mussten sie allerdings noch nie zusammengreifen.

«Ich wollte auf keinen Fall reinrasseln», begründet Wenger den verhaltenen Kampfbeginn. Er zielte darauf ab, dass er Gnägi gegen Kampfende, wenn die Kräfte schwinden, würde überraschen können. Der Plan ging auf. In der 10. Minute war der Moment gekommen. Wenger zog und bettete Gnägi ins Sägemehl.

Kilian Wenger kann aufatmen. Endlich ist ihm der erste Saisonsieg gelungen, der letzte Erfolg liegt mehr als ein Jahr zurück. Damals hatte der Berner Oberländer das «Baselstädtische» für sich entschieden. Mit Matthias Glarner wartet derweil ein anderer König auf den ersten Saisonsieg. Doch der gebürtige Haslitaler bewies mit Rang 4 Aufwärtstendenz, zudem bodigte er mit Willy Graber und Patrick Schenk zwei Eidgenossen. (Berner Zeitung)