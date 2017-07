Nicht mehr auf gleicher Höhe

Die Oberaargauer Brüder Mathias und ­Lukas Flückiger gehören zur Schweizer Mountainbike-Elite. Beide freuen sich sehr auf den Heimanlass vom Sonntag in der Lenzerheide. Damit enden die Gemeinsamkeiten vor dem vierten Weltcuprennen der Saison aber bereits.

Der 28-jährige Mathias fährt für das Radon-Team und ist mit viel Selbstvertrauen ins Bündnerland gereist. Im April hatte er zwei gut besetzte Rennen gewonnen. Am vergangenen Sonntag hat er beim Weltcup in Andorra mit Platz 2 für einen Exploitgesorgt. «Ich fahre eine gute und solide Saison», sagt er.

Anders Lukas Flückiger. Der 33-jährige Bruder fährt für das BMC-Team und wartet weiterhin auf die Topergebnisse. In Andorra bedeutete der 12. Platz immerhin das Saisonbestresultat im Weltcup. «Vor vier Jahren wäre ich über diesen Platz bitter enttäuscht gewesen, jetzt sehe ich ihn als positiven Trend», meint Lukas.

Unterschiedliche Entwicklung

Diese Aussagen der Brüder aus Ochlenberg verdeutlichen ihre Entwicklung. Mathias ist zuletzt nicht nur aus dem Schatten von Lukas getreten, sondern hat diesen auch gleich überholt. Der Olympiasechste von Rio bestätigt: «Ich habe mich weiterentwickelt, bin erfahrener, gelassener geworden. Und wenn man cool bleibt, kann man Energie sparen.» Mathias coacht sich selber und hat damit Erfolg: «Im Training habe ich mittlerweile die Balance zwischen Umfang und Intensität gefunden. Denn es ist eine Gratwanderung, ob man zu viel oder zu wenig macht.»

Auch Lukas attestiert seinem Bruder Mathias «einen guten Lauf». Selber hadert der ältere Flückiger etwas. «Früher hatte ich starke Jahre mit regelmässigen Podestplätzen, aber zuletzt konnte ich nicht mehr daran anknüpfen. Warum das so ist, weiss ich nicht.» Verletzt sei er jedenfalls nicht gewesen, sagt Lukas.

Im Gegensatz zu Mathias. Dieser fuhr Ende Mai im Weltcuprennen in Albstadt vorne mit, bis er nach einem spektakulären Sturz in einen Baum prallte. «Ich wollte in der Abfahrt einige Sekunden herausholen. Leider hatte ich die Situation falsch eingeschätzt und verlor nach einem Sprung die Kontrolle über das Bike», erklärt er das schmerzhafte Malheur. Mathias kam letztlich mit «einer ziemlich starken» Prellung im Oberschenkel davon. Nach vier Tagen seien die Schmerzen weg gewesen. Er mache sich über den Sturz nicht viele Gedanken. «So ist nun mal mein Fahrstil – volles Risiko.»

Schurter angreifen

Daran wird der gute Abfahrer auch in der Lenzerheide nichts ändern. «Ich freue mich auf das Heimrennen. Aber mein grosses Ziel ist die Weltmeisterschaft im September in Australien.» Bereits 2012 hatte er in Österreich WM-Bronze gewonnen, hinter seinem Bruder Lukas und Nino Schurter.

WM-Podest 2012: Lukas (l.) und Mathias Flückiger mit Sieger Nino Schurter. Bild: Keystone

Der Bündner ist der Überflieger der Szene. Der Olympiasieger hat alle drei Weltcuprennen der Saison gewonnen. Der Lokalmatador ist auch in der Lenzerheide der Topfavorit. Dass er nicht an Schurter vorbeikommt, stresst Mathias Flückiger nicht: «Vielmehr motiviert er mich. Er ist nicht unerreichbar. Ich hoffe, dass ich eines Tages gegen Nino Schurter gewinnen kann. Das muss aber nicht schon in der Lenzerheide sein.»

Während Mathias vom ersten Weltcupsieg träumt, hofft Lukas, den Anschluss an die Spitze wiederherstellen zu können. «Früher lieferten sich mein Bruder und ich Positionskämpfe, fuhren ganze Rennen miteinander.» Vor Wochenfrist kam Lukas in Andorra jedoch eineinhalb Minuten nach Mathias ins Ziel. «Mein Wunsch ist es, wieder gemeinsam mit ihm um die vorderen Plätze zu kämpfen.»

Am liebsten ­natürlich schon in der Lenzerheide. «Für dieses Rennen bin ich jeweils noch motivierter, aber auch etwas nervöser.» Lukas weiss, dass er nun in den nächsten Rennen unbedingt gute Ergebnisse benötigt. Denn die Gefahr besteht, dass er – wie bereits für die Olympischen Spiele vor einem Jahr in Brasilien – im starken Schweizer Team auch das Ticket für die Weltmeisterschaft verpasst. Dabei möchte er unbedingt noch einmal mit seinem Bruder auf dem Podest stehen. «Das war ein sehr spezielles Gefühl gewesen», betont er in Erinnerung an die WM von 2012. (Berner Zeitung)