Der Grosse Preis von Malaysia hatte kaum begonnen, schon war er für Sebastian Vettel wieder vorbei. Noch in der ersten Runde kollidierte der vierfache Weltmeister mit seinem Landsmann Nico Rosberg und schied aus – Rosbergs Bolide drehte sich und er fiel auf den letzten Platz zurück, konnte aber weiterfahren. Vettel entschuldigte sich anschliessend: «Es ist bitter für Nico, weil er gar nichts dafür konnte.»

Noch bitterer für Rosberg: Der Angriff des Ferrari-Piloten galt eigentlich gar nicht ihm, sondern dem Niederländer Max Verstappen. Vettel wollte innen am 19-Jährigen vorbeibremsen. «Wir waren beide spät auf der Bremse, aber nicht zu spät. In dem Moment habe ich mich voll und ganz auf Max konzentriert, Nico hingegen hat seine Linie ganz normal gewählt, was sein Recht ist», erklärte der Heppenheimer. Leider sei der WM-Führende dann aber etwas früher auf der Bremse gewesen, als die beiden hinter ihm.

Damit zog Vettel vor allem den Ärger von Verstappen auf sich, der sich über Funk beschwerte: «Vettel ist wie ein Idiot in Rosberg gefahren.» Das wollte der 29-Jährige auch in seiner selbstkritischsten Phase nicht auf sich sitzen lassen: «Max und ich haben am gleichen Punkt gebremst. Mehr gibt es nicht zu sagen.» Gab es doch: «Wenn man gegen ihn fährt, dann zackt er wild rum. Das weiss mittlerweile jeder. Wenn man nach innen gedrückt wird, wird der Winkel in Kurve 1 nicht besser.»

Für Rosberg endete das Rennen immerhin noch versöhnlich. Nach einer starken Aufholjagd sicherte er sich den dritten Platz und 15 wichtige Punkte im Kampf um den WM-Titel. Und sein Verfolger Lewis Hamilton schied trotz langer Führung wegen eines Motorschadens aus. (fas)