Übernimmt Renaults Ex-Teamchef nun bei Sauber?

Wird Vasseur Nachfolger von Kaltenborn? Alles deutet darauf hin, dass der 49-jährige Franzose schon bald die Nachfolge der am Dienstag entlassenen Monisha Kaltenborn antritt. Gemäss diversen Internet-Portalen war Vasseur bereits in Hinwil und schaute sich die Sauber-Fabrik an. Der zu Beginn des Jahres bei Renault als Teamchef entlassene Franzose soll bereits vor Wochen ein Angebot als Rennleiter gehabt und abgelehnt haben. Die Rolle als Nummer 1 bei Sauber scheint ihn nun aber zu reizen.

Vasseur hat eine grosse Motorsport-Erfahrung und führte in der 2005 gegründeten GP2-Serie Nico Rosberg und Lewis Hamilton zu den ersten zwei GP2-Titeln. Beim nächsten Rennen am 9. Juli im Grand Prix von Österreich in Spielberg könnte er bereits auf der Kommando-Brücke stehen und versuchen, Sauber aus der Krise zu führen.

An diesem Wochenende beim Grand Prix von Aserbeidschan in Baku wird Sauber noch von Teammanager Beat Zehnder und Technik-Direktor Jörg Zander geführt. (nag/sda)