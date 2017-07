Kiesbett statt Podest für Tom Lüthi

Tom Lüthi ist einer der konstantesten Fahrer der Moto-2-Klasse. In den letzten acht Rennen hat er sieben Podestplätze geholt. Seit seinem letzten Ausfall ist bereits ein Jahr vergangen.

Doch nun ist ihm auf dem Sachsenring aus­gerechnet vor der einmonatigen Sommerpause ein ärgerlicher Fahrfehler unterlaufen. An zweiter Stelle liegend, dicht hinter WM-Leader Franco Morbidelli, rutschte Lüthi mit dem Vorderrad weg und konnte nicht mehr weiterfahren.

Dabei hatte alles so gut ausgesehen für den Berner. Von Startplatz 7 aus rückte Lüthi schnell auf Position 2 vor und übernahm in der dritten Runde die Führung. Er konnte sich aber nicht von Morbidelli absetzen und musste die Führung wieder an den Italiener abgeben.

Es sah ganz danach aus, als würden die beiden den Sieg unter sich ausmachen, bevor des Emmentalers Rennen in der zwölften Runde jäh beendet wurde. «Im Rennen braucht es nicht viel – und schon landet man im Kiesbett.

Mir hat es das Vorderrad eingeklappt, das war ein wirklich bitterer Moment», analysierte Lüthi seinen Ausfall. «Aber das passiert nun mal im Rennsport. Ich kann das abhaken, weil ich und mein Team nach Sichtung der Daten genau wissen, warum das geschehen ist.»

Morbidelli fuhr vor Oliveira und Francesco Bagnaia seinen sechsten Saisonsieg heraus und baute in der WM-Wertung den Vorsprung auf 34 Punkte aus. Lüthi blieb in der Gesamtwertung Zweiter, weil der spanische WM-Dritte Alex Marquez nach einem Sturz in der fünften Runde ausschied. Lüthi schätzt seine Chancen auf den WM-Titel trotz des Rückschlages unverändert ein.

«Wir sind erst bei Saisonhälfte, und es gibt noch viele Punkte zu verteilen.» Auch Morbidelli könne in einem der verbleibenden neun Saisonrennen einen Fehler machen. «Wir warten allerdings nicht auf einen Ausrutscher von ihm, sondern versuchen, als Team besser zu arbeiten.» Die Sommerpause verbringt Lüthi mit Kitesurfen in Ägypten und einer Testsession in Brünn, wo am 6. August das nächste WM-Rennen stattfindet.

Auch Dominique Aegerter beendete das Rennen am Sachsenring nicht. Der 26-jährige Oberaargauer fuhr in der fünften Runde an die Box und absolvierte ­danach noch ein paar Runden, bevor er aufgab. «Ich wollte das Rennen unbedingt beenden, aber wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was das technische Problem verursachte.»

Erst das auseinandergenommene Motorrad förderte ein loses Kabel zu­tage, welches den Defekt verursacht hatte. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass der Suter-Fahrer den GP von Deutschland nicht zu Ende fahren konnte.

Marquez zum Achten

In der Moto-GP-Klasse triumphierte Marc Marquez auf dem Sachsenring. Bereits zum achten Mal in Folge liess sich der dreifachen Moto-GP-Weltmeister auf dem Rundkurs in der Nähe von Chemnitz als Sieger feiern. Marquez setzte sich vor dem Deutschen Jonas Folger durch, Dritter wurde der Spanier Dani Pedrosa.

Dank seinem zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg am GP der USA im April geht Marquez als neuer WM-Leader in die Sommerpause. Dies, nachdem der bisherige Führende Andrea Dovizioso nicht über Platz 8 hinauskam.

Die WM-Spitze in der Moto-GP-Klasse bleibt damit eng beieinander. Vier Fahrer liegen lediglich zehn Punkte auseinander. (Berner Zeitung)