«Im Rennsport gibt es unglaublich viele Gescheiterte»

Wie fühlt es sich an, mit 340 Kilometern pro Stunde über die Rennstrecke zu rasen?

Neel Jani: Für mich ist das völlig normal – und irgendwie doch nicht. Bei diesem Tempo legt man innerhalb einer Sekunde 94,4 Meter zurück. Das darf nie etwas Alltägliches werden.

Fährt Respekt mit?

Auf jeden Fall. Ohne ginge es nicht, das wäre der Anfang vom Ende. Eher früher als später würde etwas Schlimmes passieren.

Und was geht in Ihnen vor, wenn Sie mit 50 km/h durchs Dorf fahren?

Es fällt mir leicht, mich anzupassen. Mehr als 120 Franken Busse habe ich nie bezahlt. Zwischen Dorfweg und Autobahn sollte man aber unterscheiden.

Inwiefern?

Verkehrsverlangsamung auf der Autobahn kann in die falsche Richtung führen – 120 km/h als Maximaltempo sind unangebracht. Fahren die Leute schneller, erhöht sich ihre Aufmerksamkeit. Fahren sie langsamer, haben sie mehr Zeit, sind abgelenkt, spielen mit dem Handy. Das ist viel gefährlicher, als konzentriert mit 140 km/h zu fahren.

Sind Sie ein Speedjunkie?

Jein. Beim Downhillbiken halte ich mich zurück. Beim Skifahren aber ist mir die Geschwindigkeit wichtig. Und vor dem Langlaufen wachse ich die Skier selbst, damit ich in den Abfahrten Vollgas geben kann. Tempo gibt mir Energie. Es hält mich wach.

Droht bei einem 24-Stunden-Rennen wie jenem in Le Mans nicht der Sekundenschlaf?

Bei meinem Rundenrekord in Le Mans betrug das Durchschnittstempo 250 km/h. Da pennt keiner ein. Körperlich ist es anstrengend. Der Nacken wird extrem beansprucht. Die Hände schmerzen, die Knie und die Füsse ebenfalls, wegen des Bremsdrucks. Die Fliehkräfte sind enorm, bis zu 5 g.

Weshalb Doping automatisch zum Thema wird.

Wir werden oft kontrolliert. Einige Unverbesserliche hat es erwischt, wegen Cannabiskonsum. Dabei ist Cannabis kontraproduktiv. Es vermindert die Konzentrationsfähigkeit.

Wie lässt sich diese trainieren?

Zum Beispiel mittels Computersystem. Es gibt Reaktionstests: Erscheint ein gelber Punkt, muss ich sofort einen bestimmten Knopf drücken. Erscheint ein grüner Punkt, ist es ein anderer Knopf. Und so weiter. Dasselbe wiederholt sich mit hohen und tiefen Tönen. Zudem absolviere ich monotone Übungen, muss 45 Minuten lang ähnliche Dreiecke anschauen und richtig anordnen. Irgendwann wird das brutal für den Kopf. Solche Situationen gibt es auch im Auto.

Wird die Arbeit eines Fahrers unterschätzt?

Wir balancieren mit Hanteln auf einem Seil, wie die Skifahrer. Viele denken: Die hocken ins Auto und drücken aufs Gaspedal. Kein Problem, wie bei einer Fahrt von Bern nach Zürich. Wir haben ein 38-seitiges Handbuch – allein fürs Lenkrad! Es ist komplex.

Bei Langstreckenrennen teilen sich drei Fahrer ein Auto. Es handelt sich um Teamsport – was nicht zur Motorsportszene passt.

Normalerweise ist der Teamkollege dein ärgster Gegner. Bekriegen, wie es einige in der Formel 1 tun, können wir uns nicht. Was nicht heissen soll, dass wir beste Freunde sind. Auch bei uns gibt es Konkurrenzdenken: Du willst schneller sein als die zwei andern, deinen Platz auf sicher haben. Es ist eine Gratwan­derung.

Wofür nicht jeder geeignet sein dürfte?

Wohl nicht. Man muss sich anpassen können, sein Ego ein wenig zurückstellen. Das ist für einen, der beispielsweise lange in der Formel 1 war und primär auf sich schaute, vielleicht nicht so einfach.

Was halten Sie von der Formel 1?

Sie hat nicht mehr den gleichen Reiz wie noch vor zehn Jahren. Es fahren 22 Piloten, einige haben absolutes Weltklasseniveau, andere nicht unbedingt.

Wie meinen Sie das?

Alle, die in der Formel 1 fahren, sind gut. Aber man kann nicht ­behaupten, dass es sich um die 22 Besten handelt. Kommerzielle Aspekte spielen eine grössere Rolle als auch schon. Und wer nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, hat es sehr schwer.

Denken Sie an sich selbst?

Ich hatte Kontakte zum McLaren- und zum Williams-Team. Aber ich entschied mich für Sauber, wurde Testfahrer. Innert zweier Jahre durfte ich das Auto zweimal auf einer Rundstrecke testen. Das sagt vieles aus. Es fragt sich, ob Sauber jemals wirklich einen Schweizer Piloten haben wollte.

Insider erzählen, Sie seien bei einer Testfahrt mehrere Zehntelsekunden schneller gewesen als der damalige Stammfahrer Felipe Massa.

Das war in Jerez, ich war tatsächlich schneller. Aber Massa war einen Tag vor mir gefahren, also kann man die Zeiten nicht exakt miteinander vergleichen. (überlegt) Den Speed hatte ich sicher drauf.

Die Formel 1 ist mehr denn je eine Mehrklassengesellschaft. Zuletzt verschwanden viele Teams, andere sind chronisch defizitär. Warum?

Wir sprechen nach wie vor von einer der meistbeachteten Sportarten weltweit, auch wenn sie Zuschauer verliert. Die Formel 1 ist aber ein wenig in sich selbst gefangen. Will sie auf den Showaspekt setzen oder auf die technologische Entwicklung? Das Problem ist, dass sich Privatteams wie Sauber vieles nicht leisten können. Die Schere zwischen Privat- und Werkteams geht immer weiter auf.

Träumen Sie noch von der ­Königsklasse?

Ich fahre für Porsche, eine absolute Topmarke, und kann in einer weltweit sehr wichtigen Serie Rennen gewinnen. Wieso sollte ich etwas ändern? Noch vor zehn Jahren gab es in der Formel 1 die am schwierigsten zu beherrschenden Autos. Heute ist dies nicht mehr der Fall.

Nehmen wir mal an, Sie bekommen ein Angebot vom Sauber-Team: Würden Sie ablehnen?

Ja.

Im Ernst?

Ich befinde mich in einer hervorragenden Position, auch was die Zukunft betrifft. Porsche wird immer Motorsport auf hohem Niveau betreiben, kann in jeder Serie der Welt zu den Sieganwärtern gehören. Irgendwo nur mitzufahren, das reicht mir nicht.

In der Formel 1 werden teilweise absurd hohe Gehälter bezahlt. Hand aufs Herz: Auch Neel Jani ist mittlerweile Millionär.

In einer Zeitung stand geschrieben, Sebastien Buemi, Marcel Fässler und ich seien durch die Langstreckenrennen zu Millionären geworden. Sagen wir es so: Ich kann gut davon leben.

Klingt nicht nach einem Dementi.

Ich habe jedenfalls ziemlich edle Firmenfahrzeuge (lacht). Aber es ging in meiner Karriere eine halbe Ewigkeit, bis es zu rentieren begann. Mir ist bewusst, dass ich privilegiert bin. Zigtausend Fahrer gibt es in der Szene, die wenigsten verdienen etwas.

Wie viele sind es?

Maximal 250, denke ich. Selbst in der Formel 1 erhält nicht ein jeder Geld von seinem Team. Im Rennsport gibt es unglaublich viele ­Gescheiterte. Geld spielt eine zu grosse Rolle, vor allem in den Nachwuchsrennserien.

Wie viel mussten Sie früher bezahlen?

Sicher über eine Million Franken.

Wie trieben Sie dieses Geld auf?

Erforderlich war ein Kraftakt seitens der Eltern. Dazu hatte ich Sponsoren, andere Beziehungen. Zentral ist die Leistung. Aber man muss sich auch verkaufen und eine Marke repräsentieren können, in gewisser Weise ein guter Schauspieler sein. Für mich war das Jahr 2002 wegweisend.

Warum?

Es war das Alles-oder-nichts-Jahr. Ein letztes Mal scheffelten wir viel Geld im Wissen darum, dass ich aufhören muss, wenn sich danach nichts ergibt. Ich wurde Vize-Europameister in der Formel Renault (vor Lewis Hamilton, die Red.), kam ins Juniorteam von Red Bull und wurde stark unterstützt. Das war eine Erlösung.

Nun sind Sie Weltmeister in einer bedeutenden Rennserie – und hierzulande doch kein Star.

Für viele Leute gibt es nur die Formel 1, bei den übrigen Serien fällt es ihnen schwer, die Wertigkeit richtig einzuschätzen.

Sollte das Interesse am Motorsport in der Schweiz grösser sein?

Definitiv ja. Wir befinden uns in einer goldenen Epoche mit vielen starken Töff- und Autorennfahrern. Das realisieren viele nicht.

Eine goldene Epoche – und doch besteht hierzulande ein Rund­streckenrennenverbot . . .

. . . argumentiert wird mit dem Sicherheits- und Umweltschutzaspekt. Beides ist Augenwischerei. Wissen Sie, wie viele akkreditierte Autos bei der Tour de France mitfahren? Bis zu 2500, pro Tag! Und klar, Motorsport ist nicht ungefährlich. Doch das Risiko hat sich massiv verringert und besteht für die Zuschauer praktisch nicht mehr. Das Ganze hat zudem einen volkswirtschaftlichen Aspekt.

Erklären Sie bitte.

Es gibt unglaublich viele Schweizer, die mehrmals pro Jahr an Rennstrecken ins Ausland fahren, sich für Tausende Franken einmieten. Dieses Geld geht der Schweiz verloren. Es wäre sinnvoll, eine Strecke zu bauen, idealerweise in einer Randregion.

(Berner Zeitung)