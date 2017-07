Erfolgreicher als die zwei Weltmeister

Würden lediglich die letzten vier Grands Prix Eingang in die WM-Wertung finden, gäbe es in der Königsklasse des Motorsports keinen Zwei-, sondern einen Dreikampf. Angeführt würde das Formel-1-Klassement von Daniel Ricciardo – drei Punkte vor Vettel und deren vier vor Hamilton. Als einziger Fahrer stand der Australier seit Mai nach jedem Rennen auf dem Podest, vor zwei Wochen nach dem turbulenten Grand Prix in Aserbeidschan gar als Sieger.

In den Titelkampf wird der 28-Jährige aus Perth gleichwohl kaum eingreifen können. Dies liegt freilich nicht an seinen fahrerischen Fähigkeiten, sondern an der Tatsache, dass Red Bull-Renault hinter Mercedes und Ferrari nur die dritte Kraft ist.

Bei Red Bull hochgedient

Zehn Jahre ist es nun her, dass Ricciardo von Red Bull zu einem Test nach Estoril eingeladen worden war. Acht Zehntelsekunden war er damals schneller gewesen als der Rest, was ihm einen Platz im Red-Bull-Juniorteam bescherte. In den Jahren danach ging es für den mittlerweile fünfmaligen Grand-Prix-Sieger stetig aufwärts.

Via das Schwester-team Toro Rosso landete er 2014 bei Red Bull. Nach seinem ersten Formel-1-Sieg wurde er in der Heimat bereits als dritter australischer Weltmeister nach Jack Brabham und Alan Jones hochgejubelt. Ernsthaft in einen Titelkampf einzugreifen vermochte der meist ansteckend fröhliche Australier seither jedoch nie.

An diesem Wochenende hat Ricciardo als Red-Bull-Fahrer in Österreich eine Art Heimspiel. Allerdings dämpfte er nach seiner Ankunft am Red-Bull-Ring in Spielberg die Erwartungen. «Wir werden immer stärker, aber diese Strecke ist nicht unsere beste.»

Ricciardo machte deutlich, dass er unter Umständen schon mit einem 5. Platz in der Steiermark leben könnte. «Vielleicht könnte es gut laufen. Aber ich denke, Mercedes und Ferrari werden noch immer ziemlich schnell sein. Im ersten Sektor hier geht es mehr oder weniger nur um PS.» Falls der Sonntag von einem Regenguss begleitet wird, hätte sich für Red Bull das Wunschszenario realisiert, bekräftigte Ricciardo. Denn dann träte die reine Motorleistung in den Hintergrund. (Berner Zeitung)