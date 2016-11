Die rührende Botschaft des Weltmeisters

Im Moment des grossen Triumphes vergass Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg seine Wurzeln nicht und dankte seinen Eltern. Er tat dies in einer herzergreifenden Videobotschaft via Twitter und Facebook, die Aufnahmen aus seiner Kindheit zeigen. Unter anderem dreht der kleine Nico Runden im Gokart – mithilfe von Papa und Weltmeister Keke Rosberg. Über dem Video schreibt Rosberg: «Danke, Mama und Papa», gefolgt von zwei Herzen.

Begleitet wird der rührende Streifen von Ed Sheerans Song «Thinking Out Loud». Darin heisst es unter anderem: «Take me into your loving arms – I’m thinking out loud, maybe we found love right where we are.» In Abu Dhabi feierte Rosberg gemeinsam mit Keke und seiner Mutter Sina, die sonst nie zu den Rennen kommt, den Gewinn des WM-Titels. Dort konnten seine Eltern den frisch gekürten Weltmeister nochmals herzhaft in die Arme nehmen. (fas)