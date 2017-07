500 km/h mit einem Seitenwagen

Rekordjagd

Seit Jahren jagen die Adrenalinfreaks auf dem Salzsee von Bonne­ville im Westen der USA in allen möglichen Mobilen nach Geschwindigkeitsrekorden. Tagsüber steigen dort die Temperaturen bis auf 50 Grad, nachts ist es kalt. «Bis um 10 Uhr vormittags muss der Rekordversuch stattgefunden haben, danach wird das Salz mehlig. Das fühlt sich an wie auf Eis, ein Beschleunigen des Motorrads wird praktisch unmöglich», erklärt Adolf Hänni. Der frühere Seitenwagenbeifahrer aus Thun will im September mit einem dreirädrigen Vehikel die 500-Stundenkilometer-Grenze knacken. Die gesamte Strecke ist 18 Meilen lang. Auf den ersten 8 wird das Gefährt beschleunigt, dann folgt der eine Meile lange Messabschnitt. Die restlichen Meilen werden zum Bremsen benötigt. «Der Versuch ist nur gültig, wenn er innerhalb von 2 Stunden auch in der Gegenrichtung wiederholt wird. Der Durchschnitt aus beiden Zeiten aus der Messstrecke ergibt die offizielle Zeit», sagt Hänni.



1970 hatte das Raketenauto «Blue Flame» mit 1001,667 Stundenkilometern als erstes Auto die 1000-Stundenkilometer-Marke geknackt. 1997 erreichte Andy Green in einem strahlgetriebenen Auto in Nevada 1227,985 Stundenkilometer. Die «ThrustSSC» ist das erste Landfahrzeug der Welt, das anerkanntermassen die Schallmauer durchbrach. Es hält den Geschwindigkeitsweltrekord.