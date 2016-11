Klassenunterschied zwischen Thun und GC

9. Oktober 2014: Thun empfängt in seiner ersten NLA-Saison das übermächtige GC, damals noch mit dem schwedischen Superstar Kim Nilsson in seinen Reihen – und liegt nach 35 Minuten mit 1:7 hinten. Das Heimteam kämpft sich zurück, gleicht zum 8:8 aus und verliert am Ende lediglich mit 8:9.

Zwei Jahre später an selber Stätte gegen den selben Gegner. Dieses Mal steht es schon nach 31 Minuten 1:7, nach dem zweiten Drittel gar 2:10. «In der Pause haben wir das Spiel von vor zwei Jahren angesprochen», bestätigt Captain Jonas Wettstein.

Und prompt erzielen die Thuner zu Beginn des Schlussabschnitts innert 156 Sekunden drei Tore. Doch dann enden die Parallelen. GC bringt den Vorsprung souverän über die Zeit. «In der dies­jährigen Meisterschaft bislang unser schlechtester Auftritt», will Wettstein nach dem Schlusspfiff nichts schönreden.

Das ungenügende Auftreten der Thuner überraschte insofern, weil die Oberländer zuletzt mit starken Leistungen zu überzeugen vermochten. Vor Wochenfrist blieben sie beim 6:0 gegen Grünenmatt zum ersten Mal in der NLA ohne Gegentor, tags darauf wurde mit Rychenberg Winterthur (9:8) erstmals ein Top-4-Team bezwungen.

Und selbst unter der Woche bei der 5:8-Auswärtsniederlage gegen Cupsieger Köniz vermochte Thun über weite Strecken zu überzeugen. «Vielleicht haben wir uns selber zu viel Druck auferlegt», mutmasst Wettstein.

Statt euphorisiert wirken die Thuner in den ersten 40 Minuten blockiert. Die beste Phase haben sie nach Johan Börjegrens Tor zum 1:3 (19.). «Diesen Schwung wollten wir ins zweite Drittel mitnehmen», sagt Wettstein. Es kommt anders.

Die Thuner werden zeitweise regelrecht vorgeführt. GC gelingt ein Shorthander zum 1:5 (27.), GC schiesst zwei Tore innert 19 Sekunden zum 1:6 und 1:7 (31.), GC trifft in Überzahl zum 2:9 (37.), und GC macht bereits in der 39. Minute das Stängeli perfekt. Fast wäre den Zürchern in der Person von Nicolas Berlinger auch noch ein Airhook-Treffer gelungen (35.).

Nach vier Spielen innert acht Tagen dürfte die Meisterschaftspause den Thunern nicht ungelegen kommen. «In den beiden Spielen vor Weihnachten wollen wir noch eine gute Figur machen», hofft Wettstein auf einen versöhnlichen Jahresabschluss.

Besonders das Gastspiel am 17. Dezember bei Waldkirch St. Gallen dürfte für die Thuner im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf vorentscheidenden Charakter haben. «Rang 8 bleibt unser Ziel», sagt Thuns Captain. Auf den letzten Playoff-Platz weisen die Oberländer jedoch zehn Punkte Rückstand auf. (Thuner Tagblatt)