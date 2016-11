Das Spielen hat gefehlt

Er ist ein alter Bekannter bei Unihockey Langenthal-Aarwangen (ULA). «Zum dritten Mal bin ich jetzt hier», sagt der 32-jährige Stürmer und schmunzelt. Mühlethaler hat für Langnau und Wiler-Ersigen in der NLA gespielt, 21 Länderspiele bestritten und an der Weltmeisterschaft 2010 teilgenommen.

Hüft- und Rückenprobleme bewogen den Routinier, von der obersten Spielklasse Abschied zu nehmen. Mühlethaler war in der 1. Liga aktiv und bewegte sich bereits Richtung Trainerlaufbahn. Bei der U-21 von Wiler-Ersigen war er Assistent. «Die Junioren haben mir gezeigt, wie sehr Unihockey Spass machen kann und wie sehr es mir gefehlt hat, selber zu spielen», sagt der Stürmer.

Auf einem besseren Weg

Bei ULA habe ihm stets gefallen, dass der Teamgeist gut war, obwohl die Resultate in den beiden letzten Jahren nicht befriedigend waren. Die Oberaargauer mussten zweimal in Folge die Playouts bestreiten. «Das Potenzial für bessere Ergebnisse war stets da», hatte Mühlethaler aus der Ferne festgestellt. «Nur konnte man es nicht immer abrufen.»

In der laufenden Saison befindet sich ULA auf einem besseren Weg. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Schüpbach belegt das Team nach der Hälfte der Qualifikation den fünften Platz und hat sich in eine gute Position gebracht, um in diesem Jahr die Playoffs bestreiten zu können. Der Abstand zum neuntplatzierten Gordola beträgt jedoch nur drei Punkte; nachlassen dürfen die Oberaargauer nicht.

Zeigen sie Leistungen wie am Samstag gegen Schüpbach, besitzen sie gute Chancen, die Playoffs zu erreichen. Nach einem weitgehend taktisch geführten ersten Drittel gelang es dem Heimteam im zweiten Abschnitt, den Ball laufen zu lassen und wiederholt in gefährliche Abschlusspositionen vorzustossen.

ULA gelang es innert acht Minuten, von 1:1 auf 5:1 davonzuziehen. Danach fielen keine Treffer mehr. Schüpbach versuchte danach, über den Kampf zurück ins Spiel zu finden. «Emmentaler Teams sind bekannt dafür», sagt Mühlethaler. «Und wir haben ein bisschen das Tempo aus dem Spiel genommen, was wir eigentlich nicht wollten.» Treffer fielen aber im letzten Abschnitt keine mehr, auch zwei Unterzahlsituationen überstand ULA ohne Gegentor.

Ruhe im Februar angestrebt

Mühlethaler wird im Dezember 33 Jahre alt, nach Torhüter Marc Schönbucher (ist bereits 33) ist er der zweitälteste Spieler im Kader. Im Matchprogramm seines Vereins ist er als Verteidiger aufgeführt. Mühlethaler schmunzelt erneut, wenn er darauf angesprochen wird. «Im Notfall könnte ich auf dieser Position wohl agieren», sagt er.

«Gespielt habe ich bis jetzt aber immer als Flügel oder als Center.» Für die Abwehr wurde kurz nach Saisonbeginn mit Viktor Jonsson ein 24-jähriger Schwede verpflichtet, der die Defensive stabilisiert und in der Partie gegen Schüpbach auch als bester Spieler ausgezeichnet wurde.

Als Mühlethaler Interesse bekundete, nochmals ambitionierter Unihockey zu spielen, erreichten den Routinier mehrere Angebote. «Bei ULA stimmte es für mich am besten», sagt der im solothurnischen Riedholz wohnhafte Stürmer. Und dies nicht zum ersten Mal. Er will von Jahr zu Jahr entscheiden, wo und wie lange er noch als Spieler im Einsatz steht.

Die NLA ist wohl kein Thema mehr. «Die Teams werden ja auch immer jünger», sagt er. Vorerst gilt das Augenmerk der laufenden Saison und dem Bestreben, die Playoffs zu erreichen. «Dann wäre im Februar Ruhe im Verein. Man müsste nicht mehr darum zittern, weiter in der NLB verbleiben zu können.»

ULA - Schüpbach 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)

120 Zuschauer. – Tore: 5. Steffen 0:1. 10. Eggerschwiler 1:1. 29. Lang 2:1. 32. Lüthi (Mühlethaler) 3:1. 35. Lang (Roth) 4:1. 37. Gloor (Eggerschwiler) 5:1. (Berner Zeitung)