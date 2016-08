Ein bisschen Rio in Lausanne

Lausanne ist nicht Rio. Und gleichwohl kommt an diesem Abend in der Pontaise ein bisschen Olympia-Stimmung auf. Vor dem Meeting ehren die Verantwortlichen der Athletissima die anwesenden Medaillengewinner von Rio – und die Schweizer Leichtathleten.

Derweil Tadesse Abraham die Szenerie sichtlich geniesst, mit einem Schweizer Fähnchen wedelt – er sorgte im Marathon mit Rang 7 für eine Überraschung –, sind andere Athleten bestrebt, das Scheinwerferlicht rasch wieder zu verlassen.

Langhürdler Kariem Hussein etwa, der trotz einer Fussverletzung nach Rio geflogen war, dort jedoch eine Sekunde über seiner Zeit vom EM-Bronzelauf blieb. Oder Mujinga Kambundji und Selina Büchel, beide winken nur kurz ins Publikum – aus gutem Grund, schliesslich stehen sie noch im Einsatz.

Kambundjis Training

Es ist nicht so, dass Büchel in Rio schlecht gelaufen wäre. Doch nach missglücktem Start stolperte die Toggenburgerin auch noch, wurde am Ende Neunte. Nach ihrem Auftritt in Lausanne lacht sie, ihr Plan ist aufgegangen. Noch nie ist Büchel in dieser Saison über 800 m unter 1:59.00 gelaufen. Nun erscheint auf der Anzeigetafel die Zeit 1:58.77.

«Ich bin sehr froh, habe ich das geschafft», hält sie fest. «Und ich bin noch hungrig, da ich Anfang Saison nicht in Form war.» Nächste Woche wird sie bei Weltklasse Zürich antreten, «da will ich alles herausholen».

Dies wollte in Lausanne gewiss auch Kambundji. In Rio war sie 11,16 gelaufen, ihre drittbeste Zeit zwar, aber weil sie sich im Vergleich zum Vorlauf nicht zu steigern vermochte, blieb am Ende eine kleine Enttäuschung. In der Pontaise ist Kambundji noch langsamer – doch es ist nicht ihre Schuld.

Die Könizerin startet stark, doch plötzlich knallt es. Jenna Prandini hatte einen Fehlstart ausgelöst. Weil das Signal zum Rennabbruch jedoch viel zu leise war, liefen die meisten Athletinnen weiter. Was nun? Wiederholen!

Nur fünf Minuten später müssen die Sprinterinnen wieder ran. Kambundji kommt erneut gut weg, doch auf der zweiten Hälfte zollt sie der Belastung Tribut, am Ende wird sie bei 11,44 gestoppt. Unbeeindruckt zeigt sich dafür Elaine Thompson. Die Jamaikanerin, sie gewann in Rio sowohl über 100 als auch über 200 m, triumphiert in Lausanne locker in 10,78.

«Es war sehr hart, ich war ausgelaugt», hält Kambundji fest. Erst am Dienstagvormittag ist die 24-Jährige in der Schweiz gelandet. Nach ihren Einsätzen hatte sie in Rio noch zweieinhalb Tage mit ihrer Familie genossen. Kambundji wird nun in den nächsten Tagen locker trainieren, den Jetlag hinter sich bringen. Nächsten Donnerstag tritt die Könizerin dann in Zürich über 200 m an. Sie lächelt, «dafür hatte ich ja nun ein gutes Training».

Sprungers Enttäuschung

Bleibt noch Léa Sprunger. Sie wollte in ihrem Heimstadion zeigen, dass Rio bloss ein Ausrutscher war. Über 400 Meter Hürden war sie dort völlig aus dem Rhythmus geraten. Weinend erklärte sie im TV-Interview: «Das war der schlechteste Lauf meines Lebens.»

Nach ihrem Auftritt in der Pontaise hat der Betrachter ein Déja-vu. Sprunger wird in einem starken Teilnehmerfeld – es gewinnt Olympiasiegerin Dalilah Muhammad – Letzte. «Es ist frustrierend, tut weh», hält sie fest. Es habe ihr an Selbstvertrauen gefehlt. Dann trottet die 26-Jährige langsam davon, enttäuscht, niedergeschlagen. Sie ist damit nicht alleine.

Rénaud Lavillenie, eigentlich der Dominator im Stabhochsprung, gehört ebenfalls zu den Geschlagenen. Er reisst über 5,80 m dreimal, derweil Sam Kendricks mit 5,92 m einen neuen Meeting-Rekord aufstellt. Lavillenie wurde bereits in Rio Zweiter, nachdem ihn das Publikum gnadenlos ausgebuht hatte, damit den Brasilianer Thiago Braz da Silva quasi zum überraschenden Sieg trug. Lausanne ist nicht Rio – für manche aber schon.

(Berner Zeitung)