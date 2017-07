Agnou setzt drei Ausrufezeichen

Die helvetischen Leichtathleten sorgen wöchentlich für Aufsehen, seitens der Berner werden die Glanzpunkte von den Seeländerinnen gesetzt. Im Juni gewann Stabhochspringerin Nicole Büchler als erste Schweizerin ein Diamond-League-Meeting, nun triumphierte Siebenkämpferin Caroline Agnou an der U-23-EM in Bydgoszcz. Die 21-Jährige, welche vom Könizer Adrian Rothenbühler betreut wird, totalisierte in Polen 6330 Punkte, übertraf damit um 39 Zähler den Schweizer Rekord von Géraldine Ruckstuhl. Die 19-jährige Luzernerin, welche an der U-20-EM teilnehmen wird, hatte die Marke Ende Mai in Götzis aufgestellt

Agnou hatte sich bereits vor zwei Jahren an der U-20-EM im schwedischen Eskilstuna Gold umhängen lassen. Der jüngste Erfolg erstaunt trotzdem, kämpfte die Vielseitige doch nach einem von Verletzungen geprägten 2016 zu Beginn dieser Saison erneut mit körperlichen Beschwerden. Nun hat sie die WM-Limite (6200 Punkte) dank fünf persönlicher Bestleistungen deutlich übertroffen und wird Swiss Athletics gemeinsam mit Ruckstuhl in London vertreten. (mjs)