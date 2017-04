«Wir wissen, was unser Job ist»

Der Blick zurück

Playoff-Viertelfinal 2009: Die Karten sind klar verteilt – eigentlich. Hier der SC Bern, welcher die Qualifikation zum zweiten Mal in Serie souverän für sich entschieden hat. Da der EV Zug, welcher den Sprung über den Strich erst in der vorletzten Runde geschafft hat – auf Kosten der SCL Tigers.



Doch die ganze Sache hat einen Haken: Bereits im Jahr zuvor hatte der SCB die Qualifikation, mit dem Rekordvorsprung von 22 Punkten auf Servette, gewonnen. Doch danach scheiterten die Mutzen im Viertelfinal an Gottéron.



Die Nerven in der Hauptstadt sind also vor dem ersten Bully angespannt. Aber die Berner sorgen mit einem 5:2-Sieg zunächst für eine Beruhigung und einen standesgemässen Auftakt. Doch dann strauchelt der Favorit bereits in Spiel zwei. Besonders bitter: Corsin Casutt gelingt der 3:2-Siegtreffer in Unterzahl. Bern vermag zwar in der Serie zu Hause wieder vorzulegen, doch Zug gelingt postwendend der Ausgleich. Der Knackpunkt folgt in Spiel 5: In der ausverkauften Postfinance-Arena verliert der SCB 2:3. Der EV Zug lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, macht zu Hause den Sack zu.



Das erneute Scheitern hat Folgen: Keine 24 Stunden nach dem erneuten Playoff-Out wird Coach John van Boxmeer entlassen. Der amerikanisch-kanadische Doppelbürger hat den SCB einmal in den Final geführt, zweimal die Qualifikation gewonnen, aber er verlässt Bern als Verlierer. Sportchef Sven Leuenberger nimmt Kontakt mit dem legendären Kanadier Bill Gilligan auf. Doch der dreimalige Meistertrainer sagt dem SCB ab, verlängert aus familiären Gründen in Graz. So kommt Larry Huras zum Handkuss – und wird die Mutzen ein Jahr später zum Titel führen. (mob)



Bern und Zug treffen zum zehnten Mal in den Playoffs aufeinander. In dieser Rubrik blicken wir zurück.