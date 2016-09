«Wir hatten falsche Erwartungen»

Am Dienstag hat Ihr Team im Cup gegen den EHC Visp den ersten Sieg in dieser Saison errungen. Wie wichtig war dieses Erfolgserlebnis?

Scott Beattie: Es war wichtig für unser Selbstvertrauen. Und es war wichtig, erzielten wir acht Tore, indem wir einfach mal schossen. Das muss ein Ziel sein, wir müssen öfters den Abschluss suchen.

Ihr Team hat achtmal in Serie verloren. Haben Sie damit gerechnet, dass der Start in die Meisterschaft so schwierig werden würde?

Absolut.

Weshalb?

Weil ich den Spielplan gesehen habe, es war für uns mit diesen Gegnern wirklich nicht einfach. Und wenn du nicht bereit bist für 60 Minuten, dann wird es sowieso schwierig. Wir hatten nach den Vorbereitungsspielen falsche Erwartungen (7 Siege in 8 Spielen, die Red.). Ich glaube, wir haben uns als Team ein bisschen zurückgelehnt, und das machte mir Sorgen.

Die SCL Tigers gaben bereits mehrfach im 3. Drittel eine Führung preis. Sind Sie enttäuscht darüber, wie das Team sich teilweise geschlagen gab?

Ich bin darüber enttäuscht, haben wir nicht mehr als zwei Punkte geholt. Ich finde, wir haben nicht so schlecht gespielt, wie es die Tabelle verlauten lässt. Wir haben ein paar gute Spiele mit sehr guten Phasen gezeigt. Aber wir müssen diese Leistung während 60 Minuten durchziehen – und zwar in jeder Partie.

Weshalb gelingt das nicht?

Wüsste ich das genau, würde ich diesen Umstand sofort ändern. Letzte Saison hatte das Team zu Spielbeginn Mühe, dieses Problem haben wir behoben. Nun bereitet uns das 3. Drittel Sorgen. Daran müssen wir arbeiten. Aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Wie ist die Stimmung im Team nach diesem Fehlstart?

Sie ist gut. Aber wir müssen noch hungriger und härter werden, uns im Training mehr pushen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es etwas zu leger ist.

Wie viel Zeit nimmt im Moment für Sie die individuelle Spielerbetreuung in Anspruch?

Ich führe viele Einzelgespräche, das ist mein Job.

Sie haben Kommunikation studiert. Ist das in dieser Situation ein Vorteil?

Ich hoffe es. Bei mir gibt es keine Graustufen. Ich bin schwarz oder weiss, immer ehrlich. Ich sage den Spielern, was ich von ihnen will. Kann einer das nicht, wird es jemand anderes tun.

Sie leben mit Ihrer Familie in Langnau. Ist es in diesem eishockeyverrückten Dorf überhaupt möglich, abseits der Ilfishalle vom Eishockey abzuschalten?

Wissen Sie was? Es ist für mich generell schwierig, nach August und bis zum Saisonende vom Eishockey abzuschalten. Aber natürlich ist es mir sehr wichtig, mich um meine Familie zu kümmern, wenn ich zu Hause bin.

Leben Sie gerne in Langnau?

In dieser Region ist es fantastisch, die Leute sind wirklich sehr nett, meine Kinder haben bereits viele Freunde gefunden.

Aber im Moment dürften die Leute im Dorf Ihnen gegenüber auch ihren Unmut über die Auftritte der SCL Tigers aussprechen.

Ich glaube, die Leute hier verstehen sehr viel von Eishockey. Sie sehen, wenn das Team hart arbeitet, aber sie sehen auch, wenn das Team dies nicht tut. Ich schätze die Menschen hier als harte Arbeiter ein. Also sind sie zufrieden, wenn das Team dasselbe tut. Ist das nicht der Fall, sind nicht nur sie, sondern wir alle enttäuscht. Ich habe hier noch nie eine negative Diskussion geführt und kein schlechtes Gefühl, wenn ich unterwegs bin. Aber ich hoffe, dass nun ein paar Siege kommen.

Verspüren Sie Druck?

In diesem Job spürst du immer Druck.

Aber nun dürfte dieser nach dem schlechten Saisonstart noch zugenommen haben.

Ich habe immer Angst, aber ich verhalte mich deswegen nicht ­panisch.

Was erwarten Sie von Ihrem Team im Heimspiel vom Freitag gegen den EHC Biel?

Ich erwarte, dass das Team einfach spielt, aber sehr hart arbeitet.

(Berner Zeitung)