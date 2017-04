«Wir haben starke Leaderfiguren in der Garderobe»

Sie hatten sich Ihr Comeback bestimmt anders vorgestellt.

Maxim Noreau: Ich hatte nach einem Monat Pause auf einen Einsatz gebrannt, aber selbstverständlich hatte ich mir den Abend anders vorgestellt.

Was passierte in der Verlängerung?

Was in der Verlängerung geschah, war die Fortsetzung der ersten 60 Minuten. Wir haben diesmal kein SCB-Eishockey gezeigt. Wenn wir uns an die vorgegebene Taktik halten, sind wir nur sehr schwierig zu schlagen.

Weshalb sah man nicht den richtigen SCB?

Wenn du früh 0:2 in Rückstand gerätst, weichst du plötzlich vom Plan ab, weil du das Gefühl hast, es müssten sofort Tore her. Dabei sollten wir einfach unser normales Spiel durchziehen. Gelingt uns das, gewinnen wir fast jeden Abend.

Es war also nicht nur der schwache Beginn das Problem?

Klar, war der Anfang schlecht. Doch als wir dem Rückstand nachjagten, verliessen wir die taktische Marschroute, statt darauf zu vertrauen, dass uns die Tore schon gelingen würden.

Trotzdem: Im ersten Drittel hatte Zug mehr Chancen als zuvor jeweils in einem ganzen Match.

Ja, wir machten Fehler, doch das kann mal passieren, zumal Zug eine gute Mannschaft ist. Es wäre nun aber falsch, am Samstag Angst vor Fehlern zu haben.

Hat das Selbstvertrauen nicht gelitten?

Eine derartige Niederlage ist ziemlich frustrierend, zumal wir hart gekämpft haben, um den Rückstand wettzumachen. Doch wir haben deshalb nicht das Selbstvertrauen verloren. Jetzt gehen wir zurück nach Bern und greifen am Samstag mit unseren Fans im Rücken wieder an.

Wie ist die Stimmung in der Garderobe?

Die Jungs sind nicht allzu niedergeschlagen. In den Playoffs ist es wichtig, nach Siegen nicht euphorisch zu werden und sich durch Niederlagen nicht runterziehen zu lassen.

Das ist einfacher gesagt als getan. Braucht der SCB nun Hilfe eines Mentalcoaches?

Nein, wir haben genügend starke Leaderfiguren in der Garderobe. Viele meiner Mitspieler wurden vor einem Jahr Meister, andere holten zuvor Titel. Uns ist klar, wie wichtig es ist, emotional stabil zu bleiben. Es ist nicht die Zeit, in Panik zu geraten, zumal wir wissen, dass wir verloren haben, weil wir nicht unser Eishockey zeigten.

Die Zuger befinden sich im Hoch. Wie kann der SCB deren Lauf stoppen?

Indem wir ihre Verteidiger unter Druck setzen, vor dem Goalie für Verkehr sorgen, die Rebounds erkämpfen. Wir müssen den Zugern von Anfang an zeigen, dass wir viel besser sind, als wir diesmal gespielt haben.

Es ist eine grosse Herausforderung, mitten in einer intensiven Finalserie ins Geschehen einzusteigen. Wie fühlten Sie sich auf dem Eis?

Trainings und Ernstkämpfe sind nicht dasselbe, das Tempo ist im Match höher. Ich machte daher mit Bidu (Abwehrpartner Beat Gerber, die Redaktion) ab, dass wir zu Beginn sehr einfach spielen würden. Im Verlauf des Spiels fühlte ich mich dann immer besser. Und jetzt, da ich den ersten Einsatz hinter mir habe, kann es nur noch aufwärtsgehen.

Sie sind also wieder topfit?

Ja, ich fühle mich gut, doch im Playoff-Final gibt es kaum einen Spieler, der nichts spürt – das ist beim Gegner auch so. Doch wir sind Krieger, gehen am Samstag raus und ziehen unser Spiel durch. (Berner Zeitung)