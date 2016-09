Wechselt Eero Elo zu den Tigers?

Den SCL Tigers läuft es nicht. Auch, weil das ausländische Quartett des Tabellenletzten bis anhin enttäuscht hat. Leitwolf Chris DiDomenico etwa wirkt erstaunlich zahm, setzt kaum Akzente. Doch künftig herrscht im Emmental Konkurrenzkampf – schon am Dienstag dürfte der Klub die Verpflichtung eines ausländischen Angreifers bekannt geben. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen finnischen Profi, der zuletzt in der KHL engagiert war.

Im Internet wird Oskar Osala (Magnitogorsk) mit den Tigers in Verbindung gebracht, auch Joonas Kemppainen (Novosibirsk) soll einen Transfer anstreben. Doch wahrscheinlicher ist, dass es sich um den 26-jährigen Eero Elo handelt. Sein Vertrag beim sibirischen Verein Novosibirsk jedenfalls wurde am Sonntag aufgelöst, gemäss einem Szenenkenner weilt er bereits in der Schweiz. Elo hat schon fürs finnische Nationalteam gespielt und erzielte in der letzten KHL-Saison 18 Tore. (Berner Zeitung)