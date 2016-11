Unspektakulär und unverzichtbar

Es waren keine Liebesgrüsse aus Moskau. Im Frühling verfolgten zwei Scouts mit besten Kenntnissen über die europäischen Ligen die Auftritte des Schweizer Nationalteams an der Weltmeisterschaft. Ihre Eindrücke übermittelten sie aus Russland an die Arbeitgeber in Nordamerika: Die Schweizer hätten den Anschluss an die Spitze verloren, Konkurrenten wie Dänemark einen Schritt nach vorne gemacht. Trotzdem hätte die Schweiz die Viertelfinals erreicht, wäre ihr bester Torhüter im WM-Kader gestanden. Wen die Scouts meinten? Leonardo Genoni.

Nun ist der Name Genoni für Talentspäher im Prinzip kein spannender mehr: Gegenwart und Zukunft des 29 Jahre alten Torhüters liegen in der NLA, nicht in der NHL. Seine Leistungen aber werden weitherum geschätzt. Dass Genoni der beste Schweizer Torhüter ist, mag eine subjektive Einschätzung sein. Dass er der konstanteste NLA-Goalie der letzten Jahre ist, lässt sich statistisch belegen.

Die simple Rechnung

Seit dieser Saison ist Genoni beim SC Bern engagiert. Wegen des Umzugs von Davos nach Worb im Frühling verzichtete er auf die WM-Teilnahme in Moskau. Sein Wechsel galt schweizweit neben der Rückkehr von Raphael Diaz zum EV Zug als meistbeachteter. Entsprechend gross war vor der Saison der Aufruhr.

Längst hat sich das Interesse im überschaubaren Bereich eingependelt, zumal der Torhüter in Bern dort anknüpfen konnte, wo er in Davos aufgehört hatte: Er stoppt Puck um Puck, überzeugt durch sein ruhiges Stellungsspiel, agiert unspektakulär, aber zur vollsten Zufriedenheit. Über 93 Prozent der Schüsse hat Genoni pariert. Von Fangquoten hält er aus dreierlei Gründen wenig: «Erstens gibt es verschiedene Arten von Schüssen, zweitens weiss man nie, welcher Statistiker wie zählt, und drittens kannst du dir mit dieser Zahl nichts kaufen, wenn das Spiel verloren geht.»

«Ich weiss am besten, was ich falsch und was ich gut ­gemacht habe.»



Leonardo Genoni

Ihn interessiere nur eine Zahl: «Die Anzahl Siege. Ich will gewinnen.» 16 von 23 Meisterschaftspartien hat Genoni mit Bern für sich entschieden. Er relativiert: «Wir fanden oft Wege zum Sieg, selbst wenn wir nicht immer überzeugend gespielt haben. Es gab Positives, aber auch Negatives – das gilt für die Feldspieler wie für mich.»

Die Rechnung des Zürchers ist simpel. Mit Blick auf die Anzahl kassierter Treffer sagt er: «Bei zwei Gegentoren gewinnst du meistens, bei drei verlierst du normalerweise.» Zwei Ausnahmen bestätigen Genonis Regel: Beim 7:4 gegen Zug und beim 4:3 in Genf reüssierten die Berner trotz vier respektive drei kassierten Toren.

Zwei Junge für ein Erbe

Unglücklich lief für Genoni die Begegnung mit Kloten. Just nach der Ehrung Marco Bührers kassierte der SCB die höchste Heimniederlage seit 21 Jahren. Gestern traf sich Genoni mit Bührer zum Mittagessen. Das 1:8 vom letzten Samstag dürfte ein Gesprächsthema gewesen sein.

«Die Ehrung von Marco war ein eindrücklicher Moment», sagt Genoni. «Im Spiel lief wenig für uns – es war ein Scheissmatch.» Beim Stand von 0:5 wurde der Torhüter ausgewechselt. «Ich habe Fehler gemacht. Aber ich hatte auch in den Partien zuvor Fehler gemacht.» Er brauche nach einem Match weder Trostspender noch Schulterklopfer. «Ich weiss am besten, was ich falsch und was ich gut gemacht habe.»

Es zählt zu den Qualitäten des dreifachen Schweizer Meisters, eine Begegnung unverzüglich abhaken und den Fokus auf die nächste Partie richten zu können. Diese findet heute gegen Davos statt. Bei den Bündnern teilen sich mit Gilles Senn (20) und Jo­ren van Pottelberghe (19) zwei Youngsters das Erbe Genonis. «Es ist ein mutiger Entscheid. Aber mir wurde in Davos kommuniziert, der Klub könne sich keinen teuren Torhüter leisten. Also blieb dem HCD nur diese Option.»

Im Dezember für die Schweiz

Im Gegensatz zum HCD ist beim SCB an ein Jobsharing zwischen den Pfosten nicht zu denken. Genoni ist die Nummer eins. Vor der Saison sagte er: «Ich habe den Anspruch, der Beste zu sein und dem Trainer den Entscheid abzunehmen, wen er ins Tor stellt.» Und so will er trotz dichten Programms wenn immer möglich spielen. Im Dezember stehen für den SCB 6 Partien in 13 Tagen an.

«Eine intensive, eine gute Zeit. Uns stehen schöne Spiele bevor», sagt Genoni. Unmittelbar nach der Rückkehr vom Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in Prag wird er zur Nationalmannschaft stossen. Trainer Patrick Fischer bestätigt, dass er Genoni für das Vierländerturnier in Biel selektionieren wird. «Ich freue mich sehr, spiele immer gerne für die Schweiz», sagt der SCB-Goalie.

Würde er im nächsten Jahr einem allfälligen WM-Aufgebot Folge leisten? «So weit voraus denke ich nicht.» Die Titelkämpfe finden im Frühling in Paris statt – in der Stadt der Liebe.

(Berner Zeitung)