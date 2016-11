Topskorer mit Klotener Wurzeln

Langenthals Cuptraum lebt noch. Nach dem Sieg gegen Lugano steht den Oberaargauern im heutigen Viertelfinal mit Kloten erneut ein NLA-Vertreter gegenüber. Für Jeffrey Füglister ist klar: «Alles, was noch kommt, ist Zugabe.» Egal wie das Spiel ausgeht, Langenthal kann mit seiner Cupkampagne zufrieden sein. Der Sieg gegen die Tessiner ist und bleibt im Gedächtnis der SCL-Fans.

«Ich denke, das hat dem Umfeld gutgetan. Es war eine Belohnung für die harte Arbeit im ­Verein», sagt Füglister. Vor dem ­Duell mit Kloten gibt er sich realistisch:. «Es gibt einen Grund dafür, dass seine Spieler in der NLA spielen und unsere in der NLB», sagt er und führt Kaltblütigkeit vor dem Tor und Tempo als Unterschiede ins Feld. Aber: «Wir können das Tempo mitgehen und befreit aufspielen.»

Kloten ist gewarnt

Einen Unterschied zur Partie gegen Lugano wird es aber laut Jeffrey Füglister geben. Während die Südschweizer den SCL unterschätzt hätten, dürfte Kloten nun gewarnt sein. «Sie haben das Resultat gesehen und werden deshalb voll und ganz bereit sein.» Gerade für Jeffrey Füglister wä­re ein Sieg aber sehr speziell. Er wuchs zehn Minuten vom Schluef­weg, der heutigen Swiss-Arena, entfernt auf und durchlief sämtliche Altersstufen in der Klotener Nachwuchsabteilung.

Dort hat er mit Denis Hollenstein und Roman Schlagenhauf zusammen gespielt, zwei Kollegen, denen er vor der heutigen Partie auch noch ein SMS zusenden will. «Es ist schon speziell für mich. Auch wenn der Bezug zu Kloten kleiner geworden ist, hat der Klub immer einen Platz in meinem Herzen», sagt der 26-Jährige, der mittlerweile in Zürich wohnt.

Dass nun ausgerechnet grosse Hoffnungen im Langenthaler Lager auf dem Ex-Klotener liegen, ist noch aus einem anderen Grund bemerkenswert. Füglister hat im aktuellen Cupwettbewerb schweizweit am meisten Tore erzielt. Gemeinsam mit Josh Holden, der gegen den Erstligisten Wiki-Münsingen vier Tore erzielte, steht er nach je zwei Toren gegen Brandis und Lugano an der ­Spitze.

Tore erwünscht

«Eigentlich ist es egal, wer die Tore erzielt», sagt Jeffrey Füglister und fügt an, dass er auch sechzig Minuten auf der Bank sitzen würde, wenn sein Team im Gegenzug gewänne. Heute dürfte diese Situation aber kaum eintreten. Denn wenn die Langenthaler weiterträumen wollen, so wären die nächsten Füglister-Tore gut zu gebrauchen.

(Langenthaler Tagblatt)