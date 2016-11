Tigers: Aus mit Ansage

Der Schweizer Cup sei sehr wichtig für den Verein, hatten die Langnauer Verantwortlichen in den vergangenen Wochen mehrmals betont. Einerseits in finanzieller Hinsicht, andererseits, weil er die Möglichkeit biete, einen Titel zu gewinnen.

Mit Verlaub: Die Botschaft ist nicht bei jedem Spieler angekommen. Anders lässt sich der Auftritt in der Viertelfinalpartie gegen Lausanne nicht erklären. Intensität? Ziemlich gering. Emotionen? Praktisch keine. Dafür: hohe Anzahl Abspielfehler, bestenfalls Dienst nach Vorschrift.

«Für den einen oder anderen ist der Cup sicher weniger wichtig als die Meisterschaft. Da nimmst du ein paar Prozente raus», meinte Verteidiger Philippe Seydoux. «Aber ich kann nur für mich sprechen.» Seine Analyse überraschte nach dem Gezeigten zwar nicht. Ob so viel Ehrlichkeit in diesem Fall angebracht war, ist eine andere Frage. Unter diesen Voraussetzungen handelt es sich quasi um ein Langnauer Cupaus mit Ansage.

Tadel für Koistinen

Über die Bedeutung des Cupbewerbs lässt sich streiten. Lausanne jedenfalls leistete sich den Luxus, Goalie Cristobal Huet sowie dem zweitbesten Skorer Harri Pesonen eine Pause zu gewähren. Bei den Tigers waren derlei Gedankenspiele gar nicht erst auf­gekommen.

Sechs Stammkräfte fehlten verletzt, weshalb der erst 18-jährige Stefan Rüegsegger zum Debüt in der ersten Mannschaft gelangte. Der Flügel gehört dem U-19-Nationalteam an, stürmt für gewöhnlich bei den Langnauer Elitejunioren. Die Ausfälle machten sich bemerkbar.

Vorab im Startabschnitt bekundete das Heimteam etwelche Mühe, war mit dem 1:2 noch gut bedient. Im Mitteldrittel vollendete Eero Elo einen Konter sehenswert zum 2:2 (31.). Lausanne schaltete mindestens einen Gang zurück, die Emmentaler kreierten nun mehr Chancen.

Und doch buchte Per Ledin in der 43. Minute den Siegtreffer. Chris DiDomenico (Torschütze zum 1:1) und Miro Zryd hatten kurz vor Schluss den Ausgleich auf dem Stock. Mit diesen zwei Szenen haderte Coach Heinz Ehlers nach der Begegnung, hob aber das Potenzial seiner ehemaligen Equipe hervor.

Die Tigers-Belegschaft, welche gewiss eine grosse Gelegenheit ausgelassen hatte, ein mögliches Cupmärchen zu schreiben, mochte er nicht gross kritisieren. Der Däne aber tadelte Verteidiger ­Ville Koistinen für dessen üblen Bandencheck an Jannick Fischer. «Das geht so nicht. Er hat zuletzt mehrere grobe Fouls begangen, muss sich in den Griff kriegen.»

Matchtelegramm

SCL Tigers - Lausanne 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

5185 Zuschauer. - SR Fischer/Koch, Castelli/Küng. - Tore: 4. Miéville (Schelling, Déruns) 0:1. 10. DiDomenico 1:1. 15. Trutmann (Junland, Jeffrey/Ausschluss DiDomenico) 1:2. 31. Elo (Schremp) 2:2. 44. Ledin (Froidevaux, Herren) 2:3. - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen den SCL, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne.

SCL Tigers: Punnenovs; Seydoux, Koistinen; Zryd, Randegger; Weisskopf, Currit; Elo, Schremp, Nils Berger; DiDomenico, Albrecht, Lindemann; Kuonen, Schirjajew, Wyss; Roland Gerber, Adrian Gerber, Moggi; Rüegsegger.

Lausanne: Caminada; Lardi, Borlat; Nodari, Genazzi; Trutmann, Junland; Gobbi, Fischer; Schelling, Miéville, Déruns; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Herren, Froidevaux, Ledin; Antonietti, Kneubühler, In-Albon.

Bemerkungen: SCL ohne Nüssli, Haas, Stettler, Müller, Pascal Berger (alle verletzt) und Shinnimin (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Huet (geschont), Pesonen (überzähliger Ausländer) und Walsky (verletzt). Pfostenschüsse: Schremp (36.); Jeffrey (48.). Timeout SCL (59.), von 58:26 bis 58:35 ohne Goalie. (Berner Zeitung)