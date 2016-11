Tessiner Krise «fatto in casa»

Die Schlagzeile zum Wochenstart erhellt das Sottoceneri: Lugano ist neuer Leader! Der Playoff-Finalist der Vorsaison hat dank des 4:1-Siegs über die ZSC Lions die Tabellenführung übernommen.

So weit, so erfolgreich. Nur: Die Meldung gebührt den Lugano-Ladies, der Frauenequipe des HCL. Die Männer stecken derweil im Strichsumpf. Im Frühling begeisterten sie in den Playoffs die Tifosi, kämpften im Final gegen Bern um den Meistertitel. Die Equipe zeigte erstmals seit über einem Jahrzehnt, was in Lugano möglich ist, wenn das Geld mit (Team-)Geist gepaart wird.

Und jetzt? Der SCB hat sein Hoch konserviert. Lugano hingegen, welches am Freitag in Bern gastieren wird, wirkt wieder so, wie es die Spötter gerne sehen: wie eine Ansammlung Begabter, die nicht am selben Strick ziehen. Nur einen Punkt liegen die Tessiner vor den zehntklassierten SCL Tigers. Entsprechend gross sind Kritik und Unruhe im Umfeld. Dessen ist sich Philippe Furrer bewusst. «Zum Glück verstehe ich nicht perfekt Italienisch», sagt der Berner Verteidiger in Tessiner Diensten.

«Aber was die Ansprüche betrifft, soll es in Lugano noch verrückter sein als beim SCB.» Die Kritik am Teamgeist will Furrer in dieser Deutlichkeit nicht gelten lassen: Er erwähnt die vielen Verletzten, sagt aber auch: «In einem guten Team kann jeder Ausfall kompensiert werden. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben uns noch nicht gefunden, sind nicht im ‹Flow›.»

Toxische Mischung in Lugano

Mit der Stimmung bei HCL ist es jedenfalls nicht mehr zum Besten bestellt. Die Gründe sind hausgemacht, «fatto in casa». Sie führen zur Ausländerfrage – und zu Trainer Doug Shedden. Lugano startete mit vier Schweden in die ­Saison: Daniel Sondell, Patrik Zack­risson, Linus Klasen, Tony Martensson. Vier ruhige Nordländer und ein impulsiver kanadischer Trainer: eine toxische Mischung.

Verteidiger Sondell wurde offenbar auch deshalb dem EV Zug abgekauft, weil ihn Shedden als Schlüssel für die Verpflichtung Dario Bürglers (ebenfalls vom EVZ) erachtete. Bei erstbester Gelegenheit sortierte der Trainer den Verteidiger denn auch aus. Als Ersatz kam Ryan Wilson, ein Kanadier. Sondell sollte sich einen neuen Klub suchen. Nun ist er wegen vieler Verletzter temporär zurückgekehrt.

Dann gab es den Fall des Stürmers Zackrisson. Sportchef Roland Habisreutinger offizialisierte das Engagement im Mai, Shedden verbreitete im Herbst unter Journalisten, er habe den Spieler gar nicht gewollt. Zackrisson seinerseits liess sich in der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» zitieren, man wisse bei Shedden nie, «ob man nach einem Fehlpass gleich auf die Tribüne muss». Seit Sportchef und Trainer im Oktober Maxim Lapierre, einen Kanadier, zurückgeholt haben, sitzt Zackrisson tatsächlich häufig auf der Tribüne.

Lapierre fiel in den letzten Playoffs vor allem als Provokateur und Feuerteufel auf. Seine Rückkehr hat die Chemie im Team beeinflusst. Er nimmt in der Garderobe eine grosse Rolle ein, erfüllt aber auf dem Eis die Ansprüche nur selten. Dieses Missverhältnis stösst dem Vernehmen nach etlichen Spielern sauer auf. Philippe Furrer sagt zum Thema einzig: «Sobald du mehr als vier Ausländer hast, ist es immer schwierig. Ob Lugano mit dieser Situation gut oder schlecht umgeht, liegt im Auge des Betrachters.»

Klar ist: Die dank starker Playoffs angehäufte Geduldreserve ist in Lugano längst aufgebraucht – jede Niederlage könnte für Shedden die eine zu viel sein.

Viele Köche in Ambri

Mit der Geduld ist es auch in der Leventina nicht mehr weit her. Ambri empfängt heute als Tabellenletzter den SCB. Die Zukunft des Trainers steht ebenfalls in der Schwebe. Hans Kossmann wird aber nicht der Umgang mit dem ausländischen Personal angelastet, sondern schlicht die Erfolglosigkeit. So weit, so üblich. Doch der Klub hat die Trainerfrage zu einer regelrechten Posse verkommen lassen. Während die Führung um Präsident Filippo Lombardi in der Öffentlichkeit den Trainer im Amt bestätigte, verhandelte sie intensiv mit Lars Leuenberger.

Die Zeitung «La Regione» vermeldete gar forsch, der Wechsel von Kossmann zu Leuenberger sei unter Dach und Fach. Der Klub intervenierte sofort: «Ambri hat keine Abmachung mit Signor Lars Leuenberger oder jemand anderen getroffen für die mögliche Ersetzung der Führung der ersten Mannschaft.» Ein Vertrauensbeweis liest sich anders.

Im Unterschied zu Lugano, wo Shedden schalten und walten darf, steht Kossmann unter verstärkter Beobachtung. Zuerst stiess der Russe Dimitri Zygurow aus dem Nachwuchs in den Trainerstab, mittlerweile steht auch Sportchef Ivano Zanatta an der Bande. Das Sprichwort der vielen Köche lässt grüssen. «Hans ist Profi, er kennt die Spielregeln», sagte Lombardi im «Blick». Zwei Erfolge übers Wochenende haben den Coach vorerst im Amt gehalten, die Kritiker aber nicht verstummen lassen. Und weil Ambri keine Ladiesauswahl hat, können nicht mal die Frauen von den Problemen der Männer ablenken. Zumindest dafür kann Kossmann nichts. (Berner Zeitung)