Status bestätigt

Die Geschichte des Spiels zwischen Lyss und Adelboden ist schnell erzählt. Die Gäste, die mit nur drei Blöcken angetreten waren, gewährten den spielerisch stärkeren Seeländern im ersten Drittel zu viel Raum. Die Gastgeber kamen so immer wieder in ­gefährliche Abschlusspositionen und lagen nach 20 Minuten verdient 4:1 im Vorsprung.

Adelboden steigerte sich danach zwar, vermochten Lyss aber nicht mehr in Bedrängnis zu bringen. Im letzten Drittel erhöhten die Seeländer nochmals das Tempo und skorten zum 7:1-Endstand. «Im Mittelabschnitt passten wir uns dem Gegner an, was nicht passieren sollte. Ansonsten können wir mit dem Spiel zufrieden sein», meinte Florin Gerber. Der 25-jährige Stürmer bestätigte seinen Status als Topskorer des SC Lyss auch in dieser Partie. Gleich viermal war er erfolgreich.

Einiges ist unklar

Gerber ist einer der Leistungsträger einer Lysser Equipe, die in der laufenden Saison höhere Ziele anstrebt. Die Qualifikation soll unter den ersten vier abgeschlossen werden. «In den Playoffs wollen wir besser abschneiden als im letzten Jahr», sagt Gerber. Und im Frühling erreichten die Seeländer die Halbfinals.

Mit der neuen Ligastruktur im Amateureishockey verändert sich die Ausgangslage für Lyss danach erheblich. Die Klubführung hat sich gegen eine Teilnahme an der Swiss Regio League entschieden, an der 12 Topteams aus den drei Erstligagruppen teilnehmen. Zu wenige Spieler bekundeten ihr Interesse, in der neuen Liga antreten zu wollen. Das NLA-Partnerteam Biel hat ebenfalls kein Interesse daran. Florin Gerber stützt diese Sichtweise: «Mir erschliesst es sich nicht ganz, warum man die Swiss Regio League einführen muss. Die Teams in den drei Gruppen sind näher ­zusammengerückt. Spannung herrscht auch jetzt genug.»

Lyss wird in der 1. Liga Zentralschweiz verbleiben. Wie viele Teams diese umfassen wird (8 oder 10), ist noch unklar. Gerber fühlt sich bei den Seeländern wohl und strebt keinen Klubwechsel an, obwohl er in der 1. Liga aus der breiten Masse herausragt. «Ich bin bereits 25 und will eine Technikerschule in Angriff nehmen», sagt er.

Dies ist aber Zukunftsmusik. Vorerst will Florin Gerber in dieser Saison mit Lyss für Furore sorgen. Derzeit belegen die Seeländer Platz 4 und sind Teil des Verfolgerfeldes von Leader Brandis. Auf diesen trifft Lyss am nächsten Samstag, zuvor steht am Mittwoch das Auswärtsspiel beim zuletzt starken Bellinzona auf dem Programm. (Berner Zeitung)