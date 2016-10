Scott Beatties Zeit ist abgelaufen

Es war kein ruhiger Sonntag im Emmental, zumindest nicht für Scott Beattie und Rolf Schrepfer. Einen Tag nach dem ersten Saisonsieg (5:3 in Kloten) wurden der Trainer der SCL Tigers und sein Assistent freigestellt.

Nun, dieser Schritt hat sich abgezeichnet. Die SCL Tigers sind mit neun Niederlagen de suite in die Meisterschaft gestartet. Doch noch vor einer Woche hielt Jörg Reber fest, es sei nicht alles so schlecht, wie es die Resultate darstellen würden. Damit hat der Sportchef natürlich recht. Fünfmal verloren die Langnauer lediglich mit einem Tor Differenz.

Allerdings fiel die Mannschaft mehrmals im Schlussdrittel auseinander – zuletzt am Freitag gegen den EHC Biel (0:4 Tore). Dem Vernehmen nach handelte es sich beim Derby um das Spiel der letzten Chance für Beattie und Schrepfer. Nach der 2:5-Niederlage war das Schicksal der beiden besiegelt.

Höhepunkt zum Anfang

Ein halbes Jahr dauerte die Amtszeit von Scott Beattie im Emmental. Der Italokanadier hatte die SCL Tigers im März von Benoît Laporte übernommen und in der Playout-Serie gegen Biel zum ­Ligaerhalt geführt.

Beattie hat Kommunikation studiert, er fand in der schwierigen Situation im Frühling rasch den Draht zu den verunsicherten Spielern, gab ihnen Vertrauen und erreichte schliesslich das Ziel. Deshalb ­erhielt er von Reber auch eine Chance, obwohl der 48-Jährige auf höchster Ebene über keinerlei Erfahrungen verfügte.

Nun ist das Projekt überraschend schnell gescheitert. Beattie sagt, was er denkt, er flüchtete sich auch in der Krise nicht in die branchenüblichen Floskeln. Letzte Woche hielt er in einem Interview mit Bernerzeitung.ch/Newsnet fest, dass man nach der starken Vorbereitung (7 Siege in 8 Spielen) falsche Erwartungen gehabt habe. Beattie sagte: «Ich glaube, wir haben uns als Team ein bisschen ­zurückgelehnt, und das machte mir Sorgen.»

Seine Einschätzung spiegelte sich auf dem Eis wider. Kein Spieler tat sich als Leistungsträger oder Führungspersönlichkeit hervor – doch auch Beattie gelang es nicht, das Ruder herumzureissen. Der Coach wollte sich am Sonntag nicht zu seiner Entlassung äussern.

Ehlers soll länger bleiben

Obwohl bis Sonntagabend nicht offiziell, dürfte Beatties Nachfolge geregelt sein. Dem Vernehmen nach übernimmt Heinz Ehlers als Headcoach. Der Däne erhält offenbar einen Vertrag bis 2017/2018, der sich im Falle einer Playoff-Qualifikation um eine weitere Saison verlängert.

Ehlers’ Leistungsausweis lässt sich sehen: Er führte den EHC Biel, für welchen er in den 1990er-Jahren bereits als Spieler tätig gewesen war, 2008 in die NLA zurück; vier Jahre später feierte er mit dem SC Langenthal den NLB-Meistertitel. Zuletzt war der 50-Jährige in Lausanne engagiert. Mit den Waadtländern schaffte er zweimal die Playoff-Qualifikation; in der vergangenen Saison verpasste der LHC die Top 8 nur, weil er gegenüber dem punktgleichen SC Bern die schlechtere Bilanz aus den ­Direktduellen vorwies.

Ehlers legt viel Wert auf defensive Stabilität, die neuen Besitzer von Lausanne wollten nach drei Saisons unter dem Dänen mehr Spektakel, weshalb er trotz weiterlaufenden Vertrages gehen musste.

Ehlers hat zwei Söhne, die ebenfalls Eishockey spielen. Bekannt ist vorab Nikolaj Ehlers. Er absolvierte letzte Saison für ­Winnipeg 72 Spiele in der NHL (15 Tore, 23 Assists) und ist – wie einst sein Vater – dänischer Nationalspieler. (Berner Zeitung)