Schnell, schneller, McDavid

Kanadische Hockeyfans zeigen sich dieser Tage erfreut und ­sicherlich auch ein wenig erleichtert. Im Vorjahr haben die Playoffs in der National Hockey League erstmals seit 1970 ohne Vertreter aus dem selbst ernannten Mutterland des Eishockeys stattgefunden. Heuer dürfen sich mit Montreal, Edmonton, Ottawa, Toronto und Calgary gleich fünf kanadische Mannschaften mehr oder weniger grosse Hoffnungen auf einen späten Ferienbeginn machen.

10-jährige Durststrecke

Besonders ausgeprägte Vorfreude herrscht bei der Anhängerschaft der Edmonton Oilers. Das Traditionsteam aus Kanadas Westen, das in den Achtzigerjahren unter der Regie des grossen Wayne Gretzky die NHL weitgehend dominiert hatte, stand im Frühjahr 2006 letztmals im Stanley-Cup-Final. Seither ist den ­Oilers während der Playoffs jeweils nur die Zuschauerrolle geblieben.

Nun hat sich Edmonton jedoch zurückgemeldet, darf nach 10-jähriger Durststrecke wieder mittun, wenn es um den Titel geht. Dieser lang ersehnte (Teil-)Erfolg ist vorab mit zwei Namen verknüpft: Cam Talbot und Connor McDavid. Ersterer ist in der laufenden Saison zu einem der besten Goalies der Liga gereift.

Zweitgenannter zieht indes noch wesentlich mehr Scheinwerferlicht auf sich, denn der 20 Jahre junge McDavid hat bereits in seiner zweiten Spielzeit die Trophäe des NHL-Topskorers ergattert. 30 Tore und 70 Assists liess sich der Nummer-1-Draftpick von 2015 in 82 Regular-Season-Partien gutschreiben.

Manchmal braucht es x Wiederholungen und Verlangsamungen, um zu begreifen, was Connor McDavid mit der Scheibe anstellt. Quelle: nhl.com

Wie Gretzky und Crosby

Und so darf sich McDavid zu einem erlauchten Kreis zählen, ist er doch erst der dritte 20-jährige oder jüngere Spieler, der sich in der Qualifikation zum besten Punktesammler hat küren lassen. Die anderen sind Pittsburghs Superstar Sidney Crosby und Wayne Gretzky. «The Great One» ist Halter unzähliger NHL-Rekorde, gilt als bester Hockeyspieler der Geschichte und ist voll des Lobes für die neue Identifikationsfigur der Oilers.

Captain, Topskorer und Identifikationsfigur: Der erst 20-jährige Connor McDavid soll die Edmonton Oilers wieder zu einem Spitzenteam machen. Bild: Getty Images

Gretzky ­bezeichnete McDavid im vergangenen Herbst als besten 19-Jährigen, den er je gesehen habe. Zwar ist Gretzky bekannt dafür, gute Spieler noch etwas besser zu ­reden, als sie tatsächlich sind, doch im Fall McDavids liegt die grösste aller NHL-Legenden vermutlich nicht falsch.

«Ein besonderer Spieler»

McDavid ist «everybody’s darling»; er tritt neben dem Eis bescheiden, respektvoll, ja gar ein wenig schüchtern auf. Auf dem Eis weiss er die Zuschauer zu elektrisieren und regelmässig zu verblüffen. McDavid ist ein begnadeter Spielmacher, von einigen Experten, Trainern und Spielern wird er bereits jetzt als weltbester bezeichnet.

Die vermutlich faszinierendste Eigenschaft des kanadischen Centers ist al­lerdings seine stupende Puckbehandlung bei atemberaubender Geschwindigkeit. McDavid ist derart schnell und technisch ­beschlagen, dass die Gegner mitunter kaum wissen, wie ihnen geschieht.

Connor McDavid und der Puck, eine harmonische Beziehung. Quelle: Youtube

Roman Josi, Nashvilles Berner Topverteidiger, äussert sich auf einem Sportlerblog fast schon schwärmerisch zum jungen Ausnahmestürmer: «Er ist wirklich ein besonderer Spieler. Seine Stocktechnik, seine Übersicht, sein Spielverständnis – und das bei unglaublichem Speed. Diese Kombination erlaubt es ihm, Dinge zu tun, die man nur selten sieht.»

Und die man speziell in Edmonton schon lange nicht mehr gesehen hat. Noch immer wird zwar hie und da in Erinnerungen an die glorreichen Gretzky-Zeiten geschwelgt, doch die Oilers haben einen neuen Hoffnungsträger. Oder eben «McJesus», wie er von einigen Verehrern genannt wird.

Nicht zu unterschätzen

Es darf bezweifelt werden, dass Captain McDavid im Juni den sechsten Stanley-Cup für die ­Oilers in Empfang nehmen wird. Für den ganz grossen Triumph fehlt es Edmonton noch an Routine und Qualität in der Breite. Mit einigen gezielten Verstärkungen, insbesondere in der Abwehr, könnten die Oilers jedoch schon sehr bald wieder zu den Spitzenteams der NHL gehören.

Das ist Zukunftsmusik. In der Gegenwart geht es für McDavid und die Oilers in der Nacht auf Donnerstag mit den Playoffs los, Gegner sind die San Jose Sharks, der Finalist aus dem Vorjahr. Und Edmonton darf sich durchaus Hoffnungen machen, befindet es sich doch in einem Lauf, hat acht der letzten zehn Qualifikationsspiele gewonnen.

Den Löwenanteil am Höhenflug trägt wenig erstaunlich McDavid, der in dieser Phase 18 Zähler ­beisteuerte. Im Gegensatz zu den Kanadiern sind die Kalifornier nicht in Topform, die Sharks verfügen indes über diverse Akteure mit viel Klasse und Erfahrung. Ein Selbstläufer wird der Achtelfinalvergleich für die Oilers nicht, doch es erstaunte auch nicht, sollte Connor McDavid seine Equipe in die nächste Runde führen – oder gar noch weiter. (Berner Zeitung)