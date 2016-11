Schmerzhafter Strauchler

Grosses Kino in Langnau! Der Dienstagabendkrimi jedenfalls hatte es in sich. Um es vorwegzunehmen: Die SCL Tigers verloren gegen Biel 3:5. Wenngleich das Heimteam nur 1:0 führte, hätten nach rund 30 Minuten wohl die wenigsten der 5694 Zuschauer in der Ilfishalle auf einen Seeländer Erfolg gewettet.

Und nach 55 Minuten hätte es bestimmt niemand mehr im Stadion für möglich gehalten, dass es in den Schlusssekunden noch drunter und drüber gehen würde. 1:4 lagen die Langnauer zu diesem Zeitpunkt zurück; doch sie steckten nicht auf und trafen zweimal in Überzahl – Sven Lindemann vergab tatsächlich noch eine günstige Gelegenheit, auszugleichen.

Kurz darauf spedierte Kevin Fey den Puck ins verwaiste Tigers-Gehäuse. Derweil die Gäste ihren erst 5. Sieg in der 18. Partie seit Anfang Oktober feierten, verpassten es die Emmentaler, sich über den Strich zu hieven. Trainer Heinz Ehlers war sichtlich angefressen. Er zog es nach dem aufwühlenden Kräftemessen vor, zu schweigen. Sven Lindemann seinerseits sprach von einer verpassten Chance. «Es mangelte an Disziplin. Dieser Rückschlag schmerzt sehr.»

Weisskopf: Top und flop

So knapp das Verdikt letztlich ausfiel, so bitter war es für die ­Ehlers-Equipe. Mindestens bis zur Spielmitte hatte sie alles im Griff gehabt, das Geschehen dominiert. Mit seinem 9. Saisontreffer schoss Eero Elo das Heimteam in Führung (11.). Abgebrüht verwandelte der Finne ein herrliches Zuspiel Rob Schremps aus der eigenen Zone heraus.

Danach folgte eine rund siebenminütige Sturm-und-Drang-Phase, in welcher Jewgeni Schirjajew und Sven Lindemann hätten nachlegen können, nein, nachlegen müssen! Die beiden Stürmer jedoch scheiterten frei stehend vor dem sehr soliden Bieler Goalie Jonas Hiller.

Im Mitteldrittel ging es ähnlich weiter – bis Dan Weisskopf die Regie übernahm. Erst vereitelte der Tigers-Verteidiger den sicher geglaubten Ausgleich von Marco Pedretti, indem er die sich wenige Millimeter vor der Linie befindende Scheibe mittels Reflex wegspedierte.

Kurz darauf allerdings traf der Bieler in Langnauer Diensten eine folgenschwere Entscheidung: In Unterzahl stand er an der gegnerischen blauen Linie, in Bedrängnis versuchte er, aufs Tor zu schiessen, statt den Puck ruhig zurückzuspielen. Sein Stock brach entzwei; die Bieler lancierten einen Konter, welchen Jacob Micflikier zum 1:1 vollendete (33.). «Ich wählte ­sicher nicht die beste Option», meinte Weisskopf. «Es war mein Bock, ich werde daraus lernen.»

In der Folge brachen die Tigers auseinander, ihnen unterliefen in der eigenen Zone auf einmal Fehler en masse. Selbst der zuletzt starke Goalie Ivars Punnenovs patzte, wurde nach dem 1:4 ausgewechselt. Zwischen der 38. und der 49. Minute erzielten die Gäste drei Treffer. Auf Bieler Seite war freilich Erleichterung spürbar. «Wir haben hart gekämpft. Ich hoffe, dass sich der Knoten gelöst hat», meinte Stanislav Horansky, Schütze des wegweisenden zweiten Treffers.

Derweil sprach Dan Weisskopf von einem schwachen Defensivkollektiv. «Wir stellten uns hinten gar nicht gut an. So geht das definitiv nicht.» Sogleich fügte er an, was nun die Vorgabe für die Partien vom Freitag und Samstag gegen Servette und Ambri-Piotta sei: «Wir müssen sechs Punkte gewinnen.»

Dostoinov: Ein Kandidat

Immerhin könnte am Wochenende der formstarke Angreifer Thomas Nüssli ins Team zurückkehren. Unabhängig davon wünscht sich Trainer Heinz Ehlers Verstärkungen, und zwar lieber heute als morgen. Allzu viel gibt der Markt derzeit nicht her. Laut einem Spieleragenten steht Alexei Dostoinov mit den Tigers in Kontakt, offenbar besteht beidseits Interesse an einem Transfer.

Der 27-jährige Russe, welcher dank einer Schweizer Lizenz das Ausländerkontingent nicht belasten würde, spielt in der Heimat beim Zweitligisten Twer, begann die Saison allerdings in der KHL. Zuvor stand der Flügel kurz in Biel und auch beim SC Bern (2013/2014) unter Vertrag.

Matchtelegramm

SCL Tigers - Biel 3:5 (1:0, 0:2, 2:3)

5694 Zuschauer. - SR Mandioni/Massy, Abegglen/Kaderli

Tore: 11. Elo (Schremp, Nils Berger) 1:0. 33. Micflikier (Mike Lundin/Ausschluss Koistinen) 1:1. 38. Horansky (Fabian Sutter, Wetzel) 1:2. 45. Fey (Huguenin/Ausschluss Nils Berger) 1:3. 49. Earl (Julian Schmutz, Mike Lundin) 1:4. 56. (55:02) Schremp (Elo, DiDomenico/Ausschlüsse Horansky, Maurer) 2:4. 56. (55:37) Elo (Schremp/Ausschluss Maurer) 3:4. 60. (59:38) Fey (Ausschluss Jan Neuenschwander!) 3:5 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Earl.

SCL Tigers: Punnenovs (49. Ciaccio); Seydoux, Koistinen; Zryd, Flurin Randegger; Weisskopf, Yves Müller; Currit; Elo, Schremp, Nils Berger; DiDomenico, Albrecht, Sven Lindemann; Claudio Moggi, Schirjajew, Kuonen; Roland Gerber, Adrian Gerber, Wyss; Rüegsegger.

Biel: Hiller; Mike Lundin, Dufner; Maurer, Dave Sutter; Huguenin, Fey; Nicholas Steiner, Jecker; Julian Schmutz, Earl, Micflikier; Rossi, Jan Neuenschwander, Fabian Lüthi; Pedretti, Gaëtan Haas, Rajala; Horansky, Fabian Sutter, Wetzel.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Pascal Berger, Blaser, Lukas Haas, Nüssli, Stettler (alle verletzt) und Shinnimin, Biel ohne Pouliot (beide überzählige Ausländer), Valentin Lüthi, Tschantré (beide verletzt) und Wellinger (krank). - Timeouts: SCL Tigers (59:03); Biel (55:37). (Berner Zeitung)