Es hätte so schön sein können: Langenthal bezwingt auch noch Kloten und steht im Cuphalb­final. Am Tag nach der Niederlage im Penaltyschiessen muss Verteidiger Claudio Cadonau deshalb zugeben: «Es wurmt mich schon. Das 2:2 war ein unnötiges Gegentor. Schade. Aber wir haben unsere Haut teuer verkauft.»

Weiter damit beschäftigen darf sich der SCL nicht, denn heute Abend geht die Meisterschaft mit dem Auswärtsspiel in Winterthur bereits weiter. Eigentlich ideal, findet der Verteidiger: «Dann können wir da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Viel Tempo, ein hoher Rhythmus und ein hartes Spiel.» Mit diesen Prinzipien soll ein Auswärtssieg gegen die zuletzt schwächelnden Winterthurer resultieren.

Rhythmus statt Müdigkeit

Für den SCL geht es damit Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag steht bereits das Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers (17.30 Uhr) an und am Dienstag die Auswärtspartie bei Zugs Academy in Sursee. «Das ist eine intensive Zeit», gibt auch SCL-Sportchef Noël Guyaz zu verstehen, er sagt aber: «Wir haben zuletzt immer mit vier Linien gespielt und konnten die Auf­gaben verteilen. Müdigkeitserscheinungen haben wir deshalb nicht.»

Guyaz und auch Cadonau gehen sogar noch etwas weiter und sagen: Der Rhythmus tue gut und wirke müden Beinen sogar entgegen. «Wenn wir acht Verteidiger sind, dauert es länger, bis ich wieder auf dem Eis stehe. So würden die Beine unter Umständen sogar noch eher müde», erklärt Claudio Cadonau. Die Beine seien damit ständig auf ­Betriebstemperatur, weil die Einsätze kurz, aber häufig sind – auch deshalb seien die Leistungen der SCL-Abwehr auch zu sechst gut gewesen, so der Routinier.

Für Guyaz ist die mentale Müdigkeit eher ein Thema. «Plötzlich denkt man: ‹Ein bisschen weniger Aggressivität genügt vielleicht auch›, und dann wird man automatisch anfälliger für Verletzungen.» Gerade im körperlichen Bereich haben die Spieler im Sommer hart gearbeitet, auch, um solche Situationen erfolgreich zu meistern.

Pivron dürfte bleiben

Dabei helfen auch Verstärkungen wie Tom Gerber und Pierrick ­Pivron. Gerber ist vorerst weiter in Langenthal vorgesehen, und bei Pivron darf man davon aus­gehen, dass sein Kontrakt verlängert wird. Ursprünglich hat der 26-Jährige bis Ende November unterschrieben, im Vertrag steht eine Option zur Ausdehnung bis zum Saisonende. «Wir sind von seiner Leistung überzeugt, deshalb steht einer Verlängerung nichts im Weg», sagt Guyaz, will die Unterschrift aber noch nicht bestätigen.

Ebenso wichtig wie die Verbreiterung des Kaders in dieser intensiven Phase sei übrigens auch der Masseur, erwähnt Claudio Cadonau derweil. Dieser ist bei der Erholung zwischen den Spielen gefragt – und diese ist jetzt besonders wichtig. «An einem Nachmittag ist man vielleicht mal etwas müder. Und dann geht man schlafen», erklärt Cadonau. Gerade in einer solchen Zeit drehe sich alles ums Eishockey, denn die Energie werde da gebraucht. Müdigkeit ist beim SCL aber weiterhin kein Thema. Und eine Ausrede, so Cadonau, schon gar nicht. (Langenthaler Tagblatt)