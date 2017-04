SCL hat «riesige Geschichte geschrieben»

Am Ende hatten in der Langenthaler Schorenhalle eindeutig die Ambri-Anhänger die Oberhand. Sie feierten den Ligaerhalt und insbesondere ihren Captain Paolo Duca, der kurz vor Ende des zweiten Drittels den entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand markiert hatte.

Die fairen Fans der Tessiner applaudierten aber auch den Langenthaler Spielern, als sich diese nach der Partie vom Publikum verabschiedeten. Deren Supporter hatten zuvor mehrmals «Schweizer Meister»-Gesänge angestimmt. Auch sie gingen nicht enttäuscht nach Hause.

Neun Tage zuvor hatten sie den Gewinn des NLB-Titels zelebrieren können. Der grosse Coup jedoch war ausgeblieben. Die Oberaargauer spielen auch in der nächsten Saison in der zweithöchsten Spielklasse.

Einen Sieg verdient

Alle vier Partien in der Ligaqualifikation gingen letztlich verloren. Auch beim 0:2 am Gründonnerstag war Langenthal nicht chancenlos. Ambri spielte im ersten Drittel überlegen und hätte höher als 1:0 führen können. Der zweite Spielabschnitt gehörte jedoch den Gastgebern, statt des Ausgleichs fiel jedoch eine Minute vor Drittelsende das erwähnte 2:0. Torhüter Marco Mathis sah nicht gut aus, und ein schlechter SCL-Wechsel hatte Duca die Arbeit erleichtert.

Aber auch danach besass Langenthal noch die Chance, ins Spiel zurückzufinden. Jeffrey Füglister vergab wie zwei Tage zuvor einen Penalty (48.). Die Oberaargauer waren Ambri in keiner Partie krass unterlegen, blieben aber ohne Erfolg. «Das 0:4 in der Serie schmerzt», meinte Captain Stefan Tschannen. «Einen Sieg hätten wir verdient gehabt.»

Letztlich hätte man wohl auch das Glück aufgebraucht gehabt. «Dieses hatten wir zum Beispiel im entscheidenden Spiel gegen Rapperswil-Jona, aber jetzt nicht mehr.» Die St. Galler besassen im siebten NLB-Finalspiel kurz vor Schluss eine grosse Chance zum Siegtreffer, im Gegenzug schoss Pierrick Pivron den SCL zum Meistertitel.

Letztlich überwog auch bei Tschannen jedoch die Freude über die grossen Erfolge in den letzten Monaten. «Es war die souveränste Saison, seit ich in Langenthal bin», meinte der 33-Jährige, der 2004/05 erstmals für die Oberaargauer gespielt hat. «Jeder hat am selben Strang gezogen. Die zweite, dritte, vierte Linie konnte Akzente setzen, die Verantwortung war auf viele Schultern verteilt.»

Das Positive wird überwiegen

Geschäftsführer Gian Kämpf sagte ebenfalls, dass die Enttäuschung im ersten Moment da sei. «Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir jetzt nicht irgend etwas schlecht reden», mahnte er umgehend an. Man habe noch nie zuvor eine solche Saison gespielt. Vor dem NLB-Meistertitel schloss der SCL die Qualifikation bereits als Sieger ab. «Wir haben eine riesige Geschichte geschrieben. Spätestens in einer Woche wird das Positive eindeutig überwiegen». sagte Kämpf.

Über Ostern will es der Geschäftsführer ruhig angehen lassen, danach steht die Kaderplanung für die nächste Saison an. Verpflichtet wurden bis jetzt Robin Leblanc (La Chaux-de-Fonds) und Giacomo Del Pian (Ticino Rockets), den Verein verlassen Josh Primeau (Rapperswil-Jona), Vincenzo Küng (La Chaux-de-Fonds) und Arnaud Montandon (Ajoie).

Dazu wurde am Gründonnerstag auch der Abgang von Helder Duarte (19) bekannt. Der Stürmer, der im letzten Saisonspiel erstmals seit langer Zeit wieder mitwirken durfte, wechselt zu Olten. (Berner Zeitung)