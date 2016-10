SCB: Hart und schmerzlich

Schön sieht sie nicht aus, die mit mehreren Stichen genähte Wunde oberhalb des linken Mundwinkels von Justin Krueger. Trotzdem erscheint der Verteidiger des SC Bern nach dem 3:4 nach Verlängerung in Lugano zum Interview. «Der Puck hat mich zum Glück nur an der Lippe gestreift, die Zähne sind intakt», erzählt der 29-Jährige, der nach der Kurzbehandlung weiterspielte.

Das Reden bereitet Krueger Mühe, doch die Niederlage ist mindestes so schmerzhaft wie die Verletzung. «Es ist bitter, haben wir verloren. Es war ein offenes Spiel, beide Mannschaften hatten gute Chancen, den Match zu entscheiden», hält er fest — und fügt an: «Es war fast wie in einem Playoff-Spiel.» Stürmer Marc Reichert sagt kurz darauf inhaltlich das Gleiche: «Der Match hatte Playoff-Charakter.»

Hitzige Atmosphäre

In der Tat: Es hätte nicht erstaunt, wenn sich Krueger die Wunde in einem Handgemenge zugezogen hätte. Beim ersten Widersehen seit dem finalen Playoff-Match an selber Stätte wurden die Checks fertig gemacht, die Ellbogen ausgefahren und auch mal die Handschuhe fallen gelassen.

Center Ryan Gardner, nach insgesamt zehn Jahren in Zürich, Bern und Freiburg nach Lugano zurückgekehrt, steht ebenfalls im Korridor und sagt: «Wir sind am besten, wenn wir diszipliniert sind und doch mit Emotionen spielen.» Der Playoff-Final sei im Vorfeld nicht speziell thematisiert worden. «Aber wenn ein Team hier den Meistertitel geholt hat, ist das bei einigen sicher noch im Hinterkopf.»

Wenn sich Raufereien entwickelten, war Krueger meistens mittendrin. Er schritt zum Beispiel ein, als Colin Fontana dem deutlich kleineren Marco Müller eine Abreibung verpassen wollte. «Wenn es viele Checks und Zweikämpfe gibt, eskaliert manchmal eine Situation, und die Schiedsrichter müssen eingreifen. Aber das gehört alles zu einem harten, emotionalen Kampf, in der beide Seiten den Sieg unbedingt holen wollen», berichtet Krueger, der zweimal auf der Strafbank Platz nehmen musste.

Knapp über dem Strich

Der SCB verlor letztlich eine Partie, in der er den Widersacher fast zehn Minuten lang klar dominiert und verdient 2:0 geführt hatte. «Mir gefiel, wie wir spielten, vor allem der Start war hervorragend. Danach machten wir Lugano bei den ersten beiden Gegentoren die Sache etwas zu leicht», sagt am Ende SCB-Cheftrainer Kari Jalonen. Zu jenen, die der Finne mit der leisen Kritik meint, gehörte im Tessin bestimmt Ramon Untersander.

Beim Anschlusstreffer der Gastgeber verlor er die Scheibe in der neutralen Zone, und weil für den vorwärtsstürmenden Verteidiger kein Teamkollege absicherte, konnte HCL-Topskorer Linus Klasen allein auf SCB-Goalie Leonardo Genoni losziehen. Der Ausgleich fiel, nachdem Untersander bei einem unnötigen Dribbling hinter dem eigenen Tor die Scheibe verloren hatte.

Und bei Patrik Zackrissons Siegtreffer in der Overtime wollte Unglücksrabe Untersander einen Angriff starten, konnte den Puck aber nicht behändigen.

Dank dem Punktgewinn verbleibt Bern vor Lugano; der Vorsprung auf den Strich beträgt allerdings nur einen Zähler. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verletztenliste mit Jérémie Kamerzin, der im zweiten Drittel ausfiel, noch einen weiteren Namen umfasst.

Trotz ordentlicher Leistung ist bei den Mutzen die Stimmung am Ende etwas gedrückt. Mit einem strahlenden Lachen im Gesicht und der Tochter an der Hand steht hingegen Philippe Furrer in den Katakomben der Resega. «Die Stimmung war grossartig, Matchs zwischen Lugano und dem SCB sind einfach geil», sagt der Berner in Tessiner Diensten.

Matchtelegramm

Lugano - Bern 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

5789 Zuschauer. - SR Koch/Vinnerborg, Gnemmi/Kaderli. - Tore: 3. Arcobello (Blum) 0:1. 9. Plüss (Noreau) 0:2. 13. Klasen (Ulmer) 1:2. 19. Bürgler (Ulmer) 2:2. 25. Gardner (Bertaggia, Ulmer/Ausschluss Lasch) 3:2. 36. Reichert 3:3. 63. Zackrisson (Martensson) 4:3. - Strafen: 7mal 2 plus 10 Minuten (Wilson) gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: Klasen; Arcobello.

Lugano: Merzlikins; Sartori, Ryan Wilson; Philippe Furrer, Ulmer; Fontana, Hirschi; Klasen Martensson, Zackrisson; Bürgler, Hofmann, Damien Brunner; Gardner, Sannitz, Walker; Reuille, Morini, Bertaggia; Fazzini.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Noreau, Beat Gerber; Kamerzin, Krueger; Kreis; Lasch, Arcobello, Simon Moser; Hischier, Martin Plüss, Scherwey; Alain Berger, Reichert, Marco Müller; Gian-Andrea Randegger, Ness, Meyer.

Bemerkungen: Lugano ohne Julien Vauclair, Ronchetti, Chiesa, Sondell und Kparghai, Bern ohne Macenauer, Ebbett, Rüfenacht, Jobin und Bodenmann (alle verletzt). 59:51 Timeout Lugano. (Berner Zeitung)