O’Leary will «ein guter Vater sein»

Noch ist Jason O’Leary keine 40 Jahre alt. Und doch ist er bereits NLB-Meistertrainer. Im Grunde hätte er auf das Viertelfinalaus im vergangenen Jahr gerne verzichtet. Gleichzeitig war es die Grundlage zum Erfolg. Denn die Frage, woher er und sein Team die Kraft für die lange Saison 2016/2017 genommen haben, beantwortet er nach kurzem Nachdenken so: «Es liegt am Stolz der Spieler. Nach der letzten Saison waren sie enorm enttäuscht», sagt O’Leary. «Wir waren nicht zufrieden, wie diese endete. Wir machten uns nun selbst Druck.»

Trainer der Rekorde

Der SC Langenthal verlor die ­Ligaqualifikation mit 0:4 gegen Ambri-Piotta. «Das schmerzt im Moment», bedauert O’Leary das Ergebnis. «Wenn wir in ein paar Wochen über das Erreichte nachdenken, werden wir aber von einer sehr guten Saison sprechen. Wenn jemand im September fragen würde, ob man den Qualifi­kationssieg und den Titel nehmen würde, würde man Ja sagen.»

O’Leary ist nun Langenthals Coach der Rekorde. Er ist der erste, der die Cupviertelfinals erreichte. Zunächst war Lugano mit einer 1:5-Niederlage ins Tessin zurückgeschickt worden, ehe der SCL im Penaltyschiessen an Kloten scheiterte. Mit 233 Coachingeinsätzen (148 als Head) stand keiner öfter an der Bande als er. Und unter ihm wurde der zweite NLB-Titel der Klubgeschichte errungen.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Chance erhalten habe, nicht alle haben diese Möglichkeit. Es liegt aber an den anderen Menschen, an den Mitarbeitern, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben viele Leute, die hier arbeiten und viel mitgebracht haben. Es ist nicht etwas, das ich gemacht habe, sondern auch der Staff und alle an­deren», sagt er.

O’Learys Vertrag läuft aus. Es ist ungewiss, ob er Langenthal ­erhalten bleibt. «Jetzt fliege ich nach Kanada; wie es weitergeht, wird nächste Woche überlegt», sagt der 38-Jährige. «Langenthal ist das einzige NLB-Team, für das ich arbeiten würde.»

Was möchte er, wenn er in zehn Jahren zurückblickt, sagen können? Es sind nicht weitere Titel, die er anfügt. Sondern: «Dass ich ein guter Mensch und ein guter Vater bin. Wenn ich gut arbeite, kommt das andere auch.» Und er fügt an: «Und die Spieler, die den Titel holten, sollen sagen, er war ein fairer Mensch.» (Berner Zeitung)