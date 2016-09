Die SCL Tigers haben Anlaufschwierigkeiten, Eero Elo nicht. Es lief die 33. Minute, Langnau kam in Scheibenbesitz, Elo beschleunigte, Verteidiger Philippe Seydoux sah dies und bediente den neu verpflichteten Stürmer mit einem Pass über 20 Meter.

Elo, der Finne, lief mit dem Puck ins Angriffsdrittel, zog auf, zog ab und traf millimetergenau in die linke hohe Torecke. Die SCL Tigers führten gegen Biel 2:1, die Ilfishalle bebte.

Kurze Hoffnung

Eero Elo also brachte die Hoffnung zurück ins Emmental – aber nur für kurze Zeit. Denn Elo war auch Mitglied einer verunsicherten Mannschaft. Der Cuperfolg in Visp (8:4) hatte nicht die Wirkung, die man sich aus Tigers-Sicht gewünscht hätte. Auch die 2:1-Führung nach dem zweiten Drittel gegen Biel steigerte das Selbstvertrauen der Equipe nicht wesentlich. Am Ende blieb den Tigers nichts, nichts, wieder nichts.

Im Schlussdrittel brachten Schwächen im Abwehrverhalten die Wende. In Unterzahl warteten drei Spieler an der blauen ­Linie auf die Bieler Offensive. ­Julian Schmutz spazierte allerdings gleich im Alleingang durchs Angriffsdrittel und bezwang SCL-Torhüter Damiano Ciaccio zum 2:2 (43. Minute). Nur zwei Minuten später gelang Robbie Earl mit einem verlängerten Buebetrickli das 2:3. Auch hier schauten Langnaus Abwehrspieler einfach zu.

Offensiv fehlte den SCL Tigers die nötige Kaltblütigkeit. So wurden selbst die besten Torchancen nicht genutzt. Claudio Moggi zum Beispiel stand in der 49. Minute vor dem offenen Bieler Tor, konnte aber die Spielscheibe nicht einnetzen. Moggi war allerdings nicht der einzige Sünder, auch Lukas Haas oder Jewgeni Schirjajew vergaben beste Torchancen.

Die Vorentscheidung fiel in der 52. Minute. Die Tigers versiebten eine weitere gute Möglichkeit, der Konter der Bieler führte zum 2:4 Jan Neuenschwanders. Schliesslich ging Scott Beattie volles Risiko ein, er ersetzte Torhüter Ciaccio bereits vier Minuten vor Schluss durch einen zusätzlichen Feldspieler. Die Folge war das 2:5 durch Toni Rajala. Die Ilfishalle bebte da längst nicht mehr. Das weitere Geschehen war auch von Pfiffen enttäuschter Fans begleitet.

Wie lange bleibt der Trainer?

Wie weiter im Emmental? Die SCL Tigers verloren auch ihr neuntes Meisterschaftsspiel der laufenden Saison. Auch gegen Biel waren sie nicht unbedingt die schwächere Mannschaft, das Glück aber blieb dem Heimteam erneut fern. Für Scott Beattie dürfte es keine allzu grosse Hoffnung mehr geben.

Die Luft für den Trainer ist sehr dünn geworden, wahrscheinlich wird er heute auswärts noch an der Bande der Tigers stehen. Den Blick weiter nach vorne dürfte sich für ihn hingegen nicht lohnen. Es ist wahrscheinlich, dass bald ein neuer Mann die Geschicke der Mannschaft leiten wird. Der Name von Heinz Ehlers geistert schon länger herum. Ein neuer Impuls ist dringend nötig.

Martin Stettler gab sich nach dem Spiel wortkarg, logischerweise. Was soll man auch sagen, wenn einmal mehr vieles stimmt und am Ende doch keine Punkte für die Buchhaltung rausschauen? Vierzig Minuten war der Auftritt der Tigers akzeptabel. Ein weiteres Mal erfolgte der Einbruch im Schlussdrittel.

«Wir waren bereit, wir spielten solid und brachen ein», sagte Stettler. Es dürfte ein deutliches Zeichen von fehlendem Selbstvertrauen sein. «Irgendwie müssen wir die Negativserie brechen. Nur wie?» Möge auf einen enttäuschenden September ein erfolgreicherer Oktober folgen.

Eines ist Stettler klar: «Wir müssen es als Team aus der Krise schaffen.» Ein Eero Elo allein reicht bei den SCL Tigers bei weitem nicht.

Matchtelegramm

SCL Tigers - Biel 2:5 (0:1, 2:0, 0:4)

5702 Zuschauer. - SR Fischer/Stricker, Abegglen/Kovacs. - Tore: 17. Fabian Lüthi 0:1. 26. Nüssli (DiDomenico, Elo/Ausschluss Maurer) 1:1. 33. Elo (Seydoux) 2:1. 43. Julian Schmutz (Earl, Hiller/Ausschluss Albrecht) 2:2. 45. Earl 2:3. 52. Jan Neuenschwander (Fabian Sutter, Fabian Lüthi) 2:4. 57. Rajala (Pedretti) 2:5 (ins leere Tor). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 7mal 2 Minuten gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Albrecht; Gaëtan Haas.

SCL Tigers: Ciaccio; Seydoux, Koistinen; Stettler, Flurin Randegger; Yves Müller, Adrian Gerber; Currit, Weisskopf; Tom Gerber, Pascal Berger, Roland Gerber; Kuonen, Albrecht, Claudio Moggi; Elo, DiDomenico, Nüssli; Lukas Haas, Schirjajew, Lindemann.

Biel: Hiller; Lundin, Maurer; Valentin Lüthi, Nicholas Steiner; Dave Sutter; Fey; Jecker, Wellinger; Rossi, Earl, Julian Schmutz; Wetzel, Fabian Sutter, Fabian Lüthi; Rajala, Gaëtan Haas, Pedretti; Holdener, Dufner, Jan Neuenschwander.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Schremp, Shinnimin, Blaser und Jordy Murray (alle verletzt), Zyrd (krank), Biel ohne Tschantré, Micflikier, Joggi und Horansky (alle verletzt), Huguenin (überzählig). - Wetzel (8.) und Dufner (18.) verletzt ausgeschieden. - Pfostenschuss Rajala (34.). - SCL Tigers von 56:03 bis 56:12 und von 58:10 bis 60:00 ohne Torhüter. - Timeout SCL Tigers (56:03).

(Berner Zeitung)