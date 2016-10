Neue Aufgabe, neues Glück

Marc Reichert wird im Jargon gern als «Charakterspieler» bezeichnet. Der SCB hatte ihn vor der Saison 2014/2015 nicht zuletzt wegen seiner Vorbildfunktion aus Ambri zurückgeholt.

Auf dem Eis hat der 36-Jährige im immer rasanter werdenden Eishockeysport freilich ein grosses Handicap – er ist nicht besonders wendig und gehört in der NLA zu den langsamsten Spielern. In der Meistersaison kam der Stürmer nie richtig auf Touren, sammelte in 61 Partien ganze 4 Skorerpunkte und schloss mit einer Plus-Minus-Bilanz von –14 ab. Auch in diesem Herbst lief es für Reichert anfänglich nicht gut.

Er wirkte als Flügel zuweilen vom Tempo überfordert; zu oft stand er im Einsatz, wenn Gegentore fielen. SCB-Coach Kari Jalonen entschloss sich vor den Duellen mit Zug und Lugano, die zuvor anfälligen hinteren Sturmlinien neu zusammenzusetzen.

Reichert wurde anstelle des unerfahrenen Dario Meyer zum Center der dritten Formation «befördert», die er nun mit den Flügeln Marco Müller und Alain Berger bildet – und siehe da: Gegen Zug sorgte das Trio für das 1:0 und das 2:0, gegen Lugano bezwang Reichert HCL-Keeper Elvis Merzlikins zum 3:3 in der nahen Ecke, nachdem Berger durch seine Aufsässigkeit einen Puckverlust der Tessiner erzwungen hatte.

«Diese Linie gefällt mir; sie hat am Freitag für zwei Treffer gesorgt und nun wieder für einen, und erst noch für einen wichtigen», urteilte Jalonen. «Ich bin froh, kann Reichert auch Center spielen, herrscht bei uns doch derzeit ein Mangel an Mittelstürmern, sagte der Finne.

Der Gelobte meinte, er spiele auf beiden Positionen gern. «Ich gebe immer mein Bestes, wo mich der Trainer auch einsetzt.» Und: «Ich habe jetzt 2 Tore geschossen, muss aber festhalten, dass meine Flügel sehr hart arbeiten. Ich versuche abzusichern, damit sie vorne Scheiben ausgraben können.»

2 Spiele, 2 Tore, 1 Assist, +3-Bilanz: In der Doppelrunde hat Reichert bewiesen, dass er an guten Tagen trotz seiner Limiten bezüglich Schnelligkeit für die Mannschaft auch auf dem Eis noch wertvoll sein kann. Euphorisch wird er deswegen nicht. So sagte er in Lugano: «Jetzt hat es zweimal gut geklappt, aber leider haben wir den zweiten Punkt, den wir verdient hätten, nicht geholt.» Die Aussage ist typisch – Marc Reichert denkt als Charakterspieler zuerst an das Team. (Berner Zeitung)