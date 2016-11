Meisterschaft nach Mitternacht

Der Sonderfall ZSC

Es begann bei A wie Ambri. Als der Z wie ZSC an die Reihe kam, war die Entscheidung gefallen: 11 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme. Letztlich fassten die ZSC Lions an der Nationalliga­versammlung als einzige Organisation die Nein-Parole. Dabei begrüsst CEO Peter Zahner den Beschluss, das Penaltyschiessen in den Playoffs abzuschaffen: «Hätte ich frei entscheiden können, ich hätte Ja gestimmt.»



Nachdem das Thema im Vorfeld aufgekommen war, forderten die Betreiber des Hallenstadions den ZSC auf, sich gegen den Vorschlag zu wehren. «Ich wusste, dass wir keine Chance haben würden, musste aber die Interessen unseres Stadionbetreibers wahren», sagt Zahner.



Problematisch ist der Beschluss insofern, als das Hallenstadion an Tagen nach Eishockeypartien häufig belegt ist: während der Playoffs etwa für Generalversammlungen grosser Firmen.



Die Umbauarbeiten müssen oft unmittelbar nach Spielschluss beginnen. Was, wenn eine Partie künftig bis nach Mitternacht dauert? Stadion-CEO Felix Frei sagte gegenüber «20 Minuten», die Situation sei unhaltbar: «Irgendeinmal müssen wir das Licht ausschalten, wenn das Spiel nicht zu Ende gehen will.»



Zahner spricht im Zusammenhang mit Freis Äusserung von einem «saloppen Spruch». Die Tragweite wäre immens: «Rechtlich wäre das nicht handhabbar – von den Sicherheitskonsequenzen ganz zu schweigen.» Der ZSC-CEO sagt, es gebe noch viele offene Fragen.



Eine Absprache mit den lokalen ÖV-Betreibern zwecks Verlängerung der Dienstzeit schliesst er aber aus. «Das ist unmöglich. Es braucht Rollmaterial, Personal. Solche Dinge müssen langfristig geplant werden.» An- und Rückreise lägen demnach «ganz in der Verantwortung der Zuschauer».