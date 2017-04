Machtdemonstration des SCB

Die mentale Stärke der Berner ist beeindruckend. Nach zwei bitteren Niederlagen in der Überzeit war am Samstag bei den Bernern von Verunsicherung nichts zu spüren. Nach dem Motto „Achtung, fertig, los!“ überrollten die Mutzen die Zuger. Nach weniger als zwei Zeigerumdrehungen führte der SCB, nach gut zehn Minuten und dem sehenswerten 3:0 Marco Müllers war die Vorentscheidung gefallen. „Wenn das Powerplay funktioniert, fällt alles leichter“, sagte Thomas Rüfenacht, der in Überzahl das 1:0 und das 4:0 erzielt hatte.

Der SCB ist die bessere Mannschaft.

Wenn das Team von Kari Jalonen auf allen Zylindern läuft, sind die Innerschweizer überfordert. Das sah man am Samstag zum zweiten Mal. Doch im Eishockey gewinnt nicht zwingend die bessere Mannschaft; manchmal entscheiden zwei, drei Fehler eine Partie, und zuweilen ist das Glück ein nicht unerheblicher Faktor. Bern hat jedes Heimspiel dominiert und ist auswärts gleichwertig gewesen, trotzdem steht es nur 3:2. „Diesmal ging die Scheibe rein, im letzten Heimspiel hatten wir viermal den Pfosten getroffen, das macht einen grossen Unterschied“, stellte Rüfenacht fest. Im letzten Drittel gaben die Einheimischen trotz 5:1-Führung Vollgas. Es schien, als wollten sie den Innerschweizern auf sportliche Weise eine Botschaft vermitteln: „Ihr habt gegen uns keine Chance.“

Kari Jalonen hat seinen Fehler korrigiert.

SCB-Coach Jalonen hatte für den vierten Match Aaron Gagnon durch Maxim Noreau ersetzt. Das war ein folgenschwerer Fehler. Nicht wegen Noreau, der in Zug eine solide Leistung zeigte, doch die vierte Sturmlinie funktionierte ohne Gagnon weit weniger gut. Es gelang nicht, mit allen Formationen Druck zu entwickeln. In Bern lief es der vierten Linie bedeutend besser, nicht nur wegen des brillant herausgespielten Tor Müllers. Dieser sagte, ganz der Profi, er spiele sowohl am Flügel als auch auf der Centerposition gern und sowieso dort, wo ihn der Trainer aufstelle. Aber er hielt auch fest: „Gagnon macht einen super Job und den Mitspielern die Sache einfacher.“

Die EVZ-Fans sind mindestens so gut wie die SCB-Anhänger.

Der SCB verfügt über die zahlreichsten und treusten Fans in Europa. Doch trotz nicht einmal halb so grossem Publikum war die Stimmung am Gründonnerstag in der Bossard-Arena noch besser als am Ostersamstag in der Postfinance-Arena. Die EVZ-Anhänger sangen vom ersten Puckeinwurf bis weit nach dem Overtime-Treffer. Und in Bern unterstützten die Besucher im Gästesektor ihre Equipe trotz hoffnungslosem Rückstand lautstark. Allerdings kann der Enthusiasmus nicht überraschen: In Zug hat man viel seltener etwas zu feiern als in Bern, wo das Publikum erfolgsverwöhnt ist. Der einzige EVZ-Titel datiert aus dem Jahr 1998.

Es gibt zwei Fragezeichen.

SCB-Verteidiger Eric Blum schied in der 29. Minute nach einem Zusammenprall verletzt aus. Normalerweise wird die Art einer Verletzung zumindest in den Playoffs nicht kommuniziert. Insofern erwies das Schweizer Fernsehen dem SCB einen Bärendienst, indem es filmte, dass Blum am Handgelenk verarztet wurde. Jalonen sagte nach dem Match, er gehe davon aus, dass Blum am Montag wieder mittun könne. Auch Zug verlor einen Akteur: Nolan Diem verliess nach einem missglückten Check an Mark Arcobello in der 33. Minute hinkend das Feld.

Es gibt am Ostermontag ein Public-Viewing.

Statt wie sonst für den Ostermontag üblich findet der sechste Match der Finalserie auf Wunsch des Schweizer Fernsehens wegen der Fussballpartie Luzern - St. Gallen nicht am Nachmittag, sondern am Abend ab 20.15 Uhr statt. Der SCB organisiert für die Anhänger in der Postfinance-Arena ein Public-Viewing. Sollte Jalonens Team in Zug gewinnen, würde es danach ins Heimstadion zurückkehren, um mit den Fans den Meistertitel zu feiern. Eine Freinacht ist provisorisch bewilligt. (Berner Zeitung)