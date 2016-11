Lugano gibt sich erst nach Penaltys geschlagen

In einem abwechslungsreichen Spiel gewann Zug in Lugano mit 5:4 nach Penaltyschiessen. Das von Verletzungssorgen geplagte Lugano verspielte eine Zweitore-Führung, sicherte sich aber immerhin einen Punkt.

Mit Ryan Wilson, Julien Vauclair, Philippe Furrer, Clarence Kparghai und Stefan Ulmer fehlten Lugano gegen den EVZ gleich fünf Verteidiger. Und weil auch die Zuger Defensive an diesem Abend nicht immer sattelfest agierte, kam es wenig überraschend zu einem Torfestival. Nach acht Treffern in den ersten 40 Minuten besannen sich die beiden Teams im letzten Drittel noch aufs Verteidigen.

Die Chancen waren da

Lugano hätte die Partie nach Spielmitte in seine Bahnen lenken und auf 4:2 erhöhen sollen. Doch zuerst brachte das Team von Trainer Doug Shedden während 1:58 Minuten in doppelter Überzahl keinen Treffer zustande, danach scheiterte Sébastien Reuille mit einem Penalty an Tobias Stephan (37.).

Nur eine Minute nach dem missglückten Penaltyversuch glich Zugs Sandro Zangger zum 3:3 aus. Und weitere 33 Sekunden später brachte Jarkko Immonen die Zentralschweizer gar 4:3 in Führung, nachdem sie davor 1:3 in Rückstand geraten waren. Die Zuger Führung hatte allerdings nicht lange Bestand. Alessandro Chieso glich noch vor der zweiten Pause zum 4:4 aus.

Im Penaltyschiessen trafen mit Lino Martschini, Zangger und Immonen gleich drei Zuger. Lugano musste im «Shootout» gleich auf zwei Spezialisten verzichten: Damien Brunner war in der 54. Minute verletzt ausgeschieden, Linus Klasen sass auf der Strafbank.

ZSC zuhause weiterhin nicht unwiderstehlich

Auch Genf und Ambri mussten die Partie mit einem Shootout entscheiden. Dabei kam der HC Ambri-Piotta in Genf zu einem seltenen Erfolgserlebnis. Die Leventiner feierten beim 3:2 nach Penaltyschiessen in der Les-Vernets-Halle den ersten Sieg seit über drei Jahren. Zum letzten Mal durfte sich Ambri am 13. September 2013 über einen Sieg in Genf freuen. Den Zusatzpunkt sicherte sich das Team von Trainer Hans Kossmann dank einer makellosen Bilanz im Penaltyschiessen.

Die SCL Tigers setzten derweilen ihren Aufwärtstrend fort: Auf den 4:1-Heimerfolg am Freitag gegen Lugano liessen die Emmentaler tags darauf in Kloten einen knappen 2:1-Sieg folgen. Nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen kommen die mit neun Niederlagen schlecht in die Saison gestarteten Langnauer den Playoff-Rängen immer näher. Punktgleich mit dem achtplatzierten Genève-Servette liegt das Team von Trainer Heinz Ehlers nach der Hälfte der Qualifikation auf Platz 10.

Die ZSC Lions wissen resultatmässig vor eigenem Publikum weiterhin nicht gleich zu überzeugen wie auf fremdem Terrain. Der Leader kassierte beim 3:4 nach Verlängerung gegen Lausanne bereits die 7. Niederlage im 14. Heimspiel. Aus diesen sieben Heimpleiten nahmen die Lions aber immerhin fünfmal einen Punkt mit. Das sie es auch gegen Lausanne mindestens in die Verlängerung schafften, hatten sie ihrem Captain Mathias Seger zu verdanken. Der 39-jährige Verteidiger-Routinier bezwang den noch zwei Jahre älteren Cristobal Huet im Lausanner Tor in der 50. Minute mit einem satten Weitschuss. Für Seger war es in seiner 18. Saison mit dem ZSC das erste Tor.

SCB in Biel effizienter als das Heimteam

In einem ausgeglichenen Spiel zwischen Davos und Fribourg-Gottéron sorgte Perttu Lindgren für die Differenz. Nicht zuletzt dank den beiden Toren des Schweden setzten sich die Bündner 5:3 durch. Für den HCD war es nach drei Niederlagen der erste Sieg.

Bern feiert in Biel einen 3:1-Sieg und rückt dank dem 11. Erfolg aus den letzten 12 Spielen bis auf einen Punkt an die topklassierten ZSC Lions heran. Immer wieder in der jüngeren Vergangenheit brachte der EHCB als Aussenseiter den SCB als Favoriten in Verlegenheit. Auch im neusten Vergleich hätten die Seeländer einen Punktgewinn durchaus verdient gehabt. Doch die Berner agierten wesentlich effizienter und setzten sich am Ende nicht unverdient durch.

Die kompletten Resultate der 26. Runde der NLA:

Lugano - Zug 4:5 (3:1, 1:3, 0:0, 0:0) n.P.

5787 Zuschauer. - SR Hebeisen/Stricker, Abegglen/Fluri.

Tore: 2. (1:01) Holden (Martschini) 0:1. 3. (2:29) Hofmann (Bürgler) 1:1. 13. Brunner (Bürgler, Klasen/Ausschluss Peter) 2:1. 19. Sondell (Bertaggia) 3:1. 32. Klingberg (Geisser, Diaz) 3:2. 38. (37:09) Zangger (Diaz) 3:3. 38. (37:42) Immonen (McIntyre, Martschini/Ausschluss Bürgler) 3:4. 39. (38:56) Chiesa (Bertaggia, Bürgler) 4:4.

Penaltyschiessen: Martensson -, Klingberg -; Bürgler -, Martschini 0:1; Hofmann -, Zangger 0:2; Gardner 1:2, Immonen 1:3.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Lugano, 6mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Klasen; Martschini.



Lugano: Merzlikins; Chiesa, Sannitz; Sondell, Hirschi; Riva, Ronchetti; Sartori; Brunner, Martensson, Klasen; Bertaggia, Hofmann, Bürgler; Walker, Gardner, Morini; Reuille, Lapierre, Fazzini; Romanenghi.

Zug: Stephan; Schlumpf, Grossmann; Erni, Diaz; Lüthi, Geisser; Fohrler, Schmuckli; Klingberg, Immonen, Senteler; Zangger, McIntyre, Lammer; Schnyder, Holden, Martschini; Peter, Marchon, Haberstich.

Bemerkungen: Lugano ohne Vauclair, Furrer, Fontana, Ulmer, Wilson, Kparghai (alle verletzt) und Zackrisson (überzähliger Ausländer), Zug ohne Helbling, Morant (beide gesperrt), Alatalo, Diem und Suri (alle verletzt). Brunner verletzt ausgeschieden (54.). Stephan hält Penalty von Reuille (37.). Timeout Lugano (59:47).

Biel - Bern 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

6521 Zuschauer (ausverkauft) - SR Holm (SWE)/Wiegand, Gnemmi/Wüst.

Tore: 15. Lasch (Ebbett, Bodenmann) 0:1. 19. Reichert (Andersson, Hischier) 0:2. 27. Rossi (Huguenin/Ausschluss Hischier) 1:2. 60. (59:52) Bodenmann 1:3 (technisches Tor).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Biel, 2mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Earl; Arcobello.

Biel: Hiller; Lundin, Wellinger; Dave Sutter, Maurer; Huguenin, Fey; Dufner, Nicholas Steiner; Pouliot, Earl, Schmutz; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Pedretti, Haas, Rajala; Joggi, Fabian Sutter, Wetzel.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Kamerzin, Gerber; Krueger, Jobin; Andersson, Kreis; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Scherwey, Plüss, Randegger; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Hischier, Macenauer, Reichert.

Bemerkungen: Biel ohne Valentin Lüthi, Tschantré (beide verletzt) und Micflikier (überzähliger Ausländer), Bern ohne Noreau (verletzt), Berger und Ness (beide überzählig). Biel von 59:15 bis 59:52 ohne Torhüter.

Davos - Fribourg-Gottéron 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) :

5237 Zuschauer - SR Massy/Prugger, Kaderli/Obwegeser.

Tore: 2. Simion (Dino Wieser, Corvi) 1:0. 6. Marc Wieser (Ambühl, Lindgren) 2:0. 15. Bykow (Sprunger, Schilt) 2:1. 24. (23:02) Bykow (Ritola) 2:2. 24. (23:33) Mauldin (Birner) 2:3. 33. Lindgren (Marc Wieser/Ausschluss Rahimi!) 3:3. 47. Lindgren (Corvi, Du Bois/Ausschluss Schilt) 4:3. 60. (59:43) Dino Wieser 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Lindgren; Sprunger.

Davos: van Pottelberghe; Schneeberger, Forster; Du Bois, Kindschi; Heldner, Paschoud; Jung, Rahimi; Sciaroni, Kousal, Ruutu; Marc Wieser, Lindgren, Ambühl; Simion, Corvi, Dino Wieser; Egli, Walser, Eggenberger.

Fribourg-Gottéron: Saikkonen; Schilt, Stalder; Rathgeb, Leeger; Kienzle, Abplanalp; Chavaillaz; Neuenschwander, Rivera, Schmutz; Mauldin, Cervenka, Birner; Sprunger, Bykow, Ritola; Mottet, Gustafsson, Neukom; Fritsche.

Bemerkungen: Davos ohne Axelsson, Jörg und Aeschlimann (alle verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Loichat (verletzt) und Picard (überzähliger Ausländer). Timeouts Fribourg-Gottéron (6.) und Davos (23:02). Pfostenschüsse Sciaroni (38.) und Egli (46.). Fribourg-Gottéron von 58:07 bis 59:43 ohne Torhüter.

Kloten - SCL Tigers 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

5535 Zuschauer - SR Kurmann/Mollard, Bürgi/Progin.

Tore: 1. (0:09) Nils Berger (Elo) 0:1. 51. Shore 1:1. 56. Flurin Randegger (Kunonen, DiDomencio) 1:2. 60. (59:37) Koistinen (Lindemann, Albrecht) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Bircher) plus Spieldauer (Bircher) gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Hollenstein; DiDomenico.

Kloten: Boltshauser; Sanguinetti, Frick; Stoop, Weber; Back, Harlacher; Bircher; Praplan, Santala, Hollenstein; Leone, Shore, Sheppard; Lemm, Schlagenhauf, Kellenberger; Obrist, Homberger, Bieber; Bader.

SCL Tigers: Punnenovs; Seydoux, Koistinen; Zryd, Flurin Randegger; Weisskopf, Müller; Currit; Elo, Schremp, Nils Berger; Claudio Moggi, Schirjajew, Kuonen; DiDomenico, Albrecht, Lindemann; Roland Gerber, Adrian Gerber, Wyss; Rüegsegger.

Bemerkungen: Kloten ohne Grassi, Ramholt und von Gunten (alle verletzt), Martin Gerber (leicht angeschlagen), SCL Tigers ohne Stettler, Lukas Haas, Pascal Berger, Nüssli und Blaser (alle verletzt) sowie Shinnimin (überzähliger Ausländer). - Lattenschuss Santala (5.). - Kloten von 59:05 bis 59:37 ohne Torhüter.

ZSC Lions - Lausanne 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) n.V.

8948 Zuschauer. - SR Eichmann/Wehrli, Borga/Kovacs.

Tore: 8. Jeffrey (Danielsson, Antonietti) 0:1. 13. Blindenbacher (Marti) 1:1. 15. Schelling 1:2. 18. Thoresen (Rundblad) 2:2. 27. Gobbi (Lardi) 2:3. 50. Seger 1:0. 63. Genazzi (Jeffrey, Pesonen) 3:4.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 2mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Wick; Junland.

ZSC Lions: Schlegel; Blindenbacher, Siegenthaler; Rundblad, Geering; Seger, Guerra; Marti; Wick, Sjögren, Thoresen; Suter, Schäppi, Herzog; Chris Baltisberger, Cunti, Pestoni; Künzle, Trachsler, Kenins; Bärtschi.

Lausanne: Huet; Trutmann, Junland; Nodari, Genazzi; Gobbi, Fischer; Lardi; Herren, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Antonietti; Schelling, Miéville, Déruns; Augsburger, Kneubühler, In-Albon.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Nilsson und Shannon (beide krank), Lausanne ohne Ledin (überzähliger Ausländer), Ryser und Walsky (beide verletzt). - Lattenschuss Wick (41.). - Timeout Lausanne (56.)

Genève Servette - Ambri-Piotta 3:4 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) n.P.

6907 Zuschauer. - SR Oggier/Vinnerborg, Küng/Stuber. Tore: 18. Fransson (Spaling, Almond) 1:0. 33. Jelovac (Emmerton) 1:1. 50. Almond (Loeffel/Ausschluss Fora) 2:1. 55. Lhotak (Jelovac, Kamber/Ausschluss Traber). 2:2.

Penaltyschiessen: Hall 0:1, Rubin -; Pesonen 0:2, Almond -; Fuchs 0:3, Loeffel -.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Servette, 2mal 2 Minuten gegen Ambri.

PostFinance-Topskorer: Loeffel; Emmerton.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Ehrhardt; Petschenig; Jeremy Wick, Slater, Riat; Simek, Almond, Spaling; Massimino, Kast, Rubin; Traber, Heinimann, Impose; Schweri.

Ambri-Piotta: Descloux; Fora, Gautschi; Zgraggen, Mäenpää; Trunz, Sven Berger; Ngoy, Jelovac; Berthon, Hall, Lauper; Monnet, Emmerton, Janne Pesonen; Kostner, Fuchs, Bianchi; Lhotak, Kamber, Bastl.

Bemerkungen: Servette ohne Gerbe, Eliot Antonietti, Douay, Détraz, Romy und Rod (alle verletzt), Bays (krank), Ambri ohne Guggisberg, Duca, Collenberg und D'Agostini (alle verletzt). - Mayer hält Penalty von Berthon (24.). - Pfostenschuss Pesonen (52.).

(mch/sda)