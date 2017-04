Langenthal mit dem Rücken zur Wand

Anders als in der Liga-Qualifikation 2012 hat der SC Langenthal auch das dritte Spiel in der Serie gegen Ambri-Piotta verloren. Damals reiste das Team unter Trainer Heinz Ehlers mit einem 0:2-Rückstand ins Tessin und konnte den Anschluss bewerkstelligen, ehe die Serie doch 1:4 verloren ging.

Freilich genoss das Team damals mehr Ruhetage vor dem Start in die Ligaqualifikation und verfügte letztlich über mehr Kräfte als dies nun der Fall ist. Vom 21. März bis am 8. April trug die Mannschaft in 18 Tagen 9 Spiele aus, dazu kam noch die Meisterfeier. Nach dem 1:2 nach Verlängerung und der dritten Niederlage in der best-of-7-Serie braucht Langenthal nun vier Siege in Folge, um aufzusteigen.

Frühen Stresstest bestanden

Schon früh musste sich der SC Langenthal während 79 Sekunden in doppelter Unterzahl behaupten – ein Stresstest angesichts der Situation, in der man sich bereits vor dem Spiel befand. Verschiedentlich wusste sich SCL-Keeper Marco Mathis auszuzeichnen. Gleich wie im Verlauf der gesamten Partie, in welcher er beispielsweise gegen den allein heraneilenden Ambri-Stürmer Adrien Lauper parierte.

Kaum waren die Oberaargauer wieder komplett, gelang Topskorer Brent Kelly die Führung: Er verwertete im Powerplay einen Abpraller nach einem Distanzschuss von Vincenzo Küng. Bereits früh im Mitteldrittel raubten die Leventiner dem SCL den Vorsprung. Dies ebenfalls nach einem Abpraller. Sven Berger erzielte das 1:1. In der Folge erarbeiteten sich die Tessiner ein Chancenplus, ohne daraus Profit zu schlagen. Ambri hätte nach 40 Minuten vorne liegen müssen.

«Beide Mannschaften sind besser geworden und die nächsten Spiele werden nicht einfacher», bilanzierte Ambri-Stürmer Mark Bastl nach dem zweiten Spiel. Er sollte Recht behalten. Erneut lieferten sich die beiden Teams eine packendes und enges Duell mit temporeichen Angriffen und vielen Abschlussversuchen – anders noch als im ersten Vergleich zwischen den beiden Klubs, in welchem viele Fehler zu verzeichnen waren.

Wie am Samstag wurde das Spiel erst in der Verlängerung entschieden, und wieder erzielten die Tessiner das entscheidende zweite Tor. Nach einer Druckphase von Ambri kassierte Hans Pienitz eine kleine Bankstrafe wegen Haltens. Nach nur 13 Sekunden in Überzahl gelang den Tessinern durch Michael Fora der Siegestreffer.

Verlieren verboten

Bereits am Donnerstag findet in der Eishalle Schoren Spiel 4 statt. Der SC Langenthal muss gewinnen, während Ambri nun über vier Matchpucks zum Ligaerhalt verfügt.

Wieder eine bittere Niederlage mit 2:1 n.V. - der #SCL konnte die Chancen leider nicht verwerten. Am Donnerstag alles oder nichts. #HoppSCL — SC Langenthal (@seit1946) 11. April 2017

Unmöglich ist die Wende nicht. Im NLB-Final 2012 etwa errang der SCL nach einem 0:2-Rückstand gegen Lausanne vier Siege in Serie. «Verlieren verboten», lautet nun die Ausgangslage aus Sicht der Oberaargauer, Dies ganz nach der Devise von Stürmer Nico Dünner, der schon vor der dritten Partie sagte, dass der SCL nun ebenfalls gewinnen wolle: «Nicht dass es heisst, dass das NLB-Team keine Chance gegen den A-Klub hat.»

Keine Chance hatte Langenthal bis jetzt nicht. Aber ein Spiel vermochte es bis jetzt gegen Ambri-Piotta nicht zu gewinnen. Auch wenn die Gelegenheiten dazu vorhanden waren. (Berner Zeitung)