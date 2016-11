Kelly und Campbell bleiben

Aufatmen in Langenthal. Die Verträge mit Brent Kelly und Jeff Campbell sind verlängert. Bei den Verhandlungen wurde rasch klar: Einer Weiterführung der Zusammenarbeit steht nichts im Weg. Mittlerweile ­haben die beiden Kanadier die Unterschrift unter die Vertragspapiere gesetzt und bleiben somit bis zum Jahr 2019 im Dienste der Oberaargauer. «Es war ganz einfach. Keine Agenten, keine mühsamen Verhandlungen. Nur ein offener Raum, ein paar Gespräche und nach wenigen Stunden war es erledigt», verrät Kelly.

Beste Sturmreihe der Liga

Für den SC Langenthal sind die beiden ein Glücksfall. Zusammen mit Stefan Tschannen ­bilden sie nicht nur die beste Sturmreihe der Liga, sie sind auch das beste Ausländerduo, das der SC Langenthal seit dem Wiederaufstieg hatte. Kelly sammelte in 370 Einsätzen 187 Tore und 287 Assists, Campbell in 337 Einsätzen 170 Tore und 237 Assists. Auch in der aktuellen Saison stellen die beiden Spieler mit Jahrgang 1981 ihr Können unter Beweis. Beide haben in bisher 20 Spielen 31 Punkte geholt.

Jeff Campbell ist ein typischer Defensivcenter, der viel nach hinten arbeitet und Räume schliesst. Wie für Kelly ist Langenthal auch für Campbell zur zweiten Heimat geworden. Er heiratete in diesem Jahr eine Schweizerin und ist Vater einer Tochter geworden. Auch Kellys Tochter kam in Langenthal zur Welt. «Zu Beginn von Verhandlungen fragt man sich immer: Will ich bleiben? Das war die am einfachsten zu beantwortende Frage», erklärt Campbell.

Der SC Langenthal sei nicht nur ein gewöhnlicher Job für ihn. In einem Wort umschrieben, bedeute der SC Langenthal für ihn Familie, doppelte Kelly nach. Und mit dieser­ ­will er nun aufbrechen zu weiteren ­Erfolgen. (Berner Zeitung)