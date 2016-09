Kanadas Dominanz und die Schweizer Bilanz

Und plötzlich hat ausgerechnet ein Berner in Toronto die Entscheidung auf dem Stock. 1:1 steht es in der zweiten Finalpartie am World-Cup, das Team Europe spielt gegen Kanada anderthalb Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit im Powerplay. Roman Josi kommt an den Puck, er schiesst – und trifft den Pfosten.

Mit Shorthander zum Sieg

Die Erleichterung im Air Canada Centre weicht einen Moment später der Begeisterung. In Unterzahl lancieren die Kanadier den letzten Konter. Den Schuss von Brad Marchand kann Josi im Fallen nicht mehr blockieren: 2:1. 44 Sekunden später ertönt die Sirene, Helme und Stöcke der Kanadier fliegen durch die Luft, die Zuschauer liegen sich in den Armen.

Der Sieg am World-Cup in der Hockeystadt Toronto ist für die Gastgeber von hohem Wert. Das Team Canada ist seit einer Dekade die mit Abstand stärkste Eishockeyauswahl. Die Kanadier haben an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver triumphiert (die genau genommen noch dem letzten Jahrzehnt zugeordnet werden).

Ebenso 2014 in Sotschi und 2016 am World-Cup, notabene zweimal ohne Niederlage. Und selbst wenn die Nordamerikaner die WM in ihrem «Best-on-best»-Denken grosszügig ausblenden: 2015 und 2016 setzte sich Kanada auch an der WM in Prag respektive in Moskau durch.

Die Leistungsträger sind seit Jahren Torhüter Carey Price, die Verteidiger Drew Doughty und Shea Weber, die überragenden Zweiwegstürmer Jonathan Toews und Patrice Bergeron sowie Starstürmer Sidney Crosby. Er wurde in Toronto zum Most Valuable Player ausgezeichnet und steht nun bei 45 Siegen und 5 Niederlagen im Nationaldress.

Der Triumph in Toronto ist das logische Resultat der Dominanz der Kanadier, das im Final unterlegene Team Europe gilt derweil als die grosse Überraschung des Turniers. Dem früheren Schweizer Nationaltrainer Ralph Krueger ist es gelungen, 23 Spieler aus acht Nationen zu einem funktionierenden und vor allem motivierten Ensemble zu vereinen. 4 Schweizer waren Teil des Teams – ein Quartett mit unterschiedlichem Einfluss.

Roman Josi: Der Nashville-Verteidiger (26) hat seinen Bekanntheitsgrad nochmals erhöht und die Strahlkraft des World-Cups genutzt. Josi war in vieler Munde. Er kam durchschnittlich auf 26 Minuten Eiszeit (Turnierbestwert). Trainer Krueger vergleicht ihn mit dem früheren Weltklasseverteidiger Nicklas Lidström. Was Josi fehlte, war der offensive Output (Minus-1-Bilanz): Trotz bester Chancen blieb er ohne Tor.

Mark Streit: 38 Jahre alt ist der Philadelphia-Verteidiger. Mit seiner Routine und klugem Stellungsspiel verlieh er dem Team Stabilität. Streit kam auf durchschnittlich 15 Minuten Eiszeit und auf eine positive Plus-Minus-Bilanz. Von Coach Krueger wurde er im Power- und Boxplay eingesetzt, aber nicht forciert.

Nino Niederreiter: Der Churer hatte seinen grossen Auftritt zum Auftakt. Beim Coup gegen die USA kombinierte er sich mit dem Deutschen Leon Draisaitl zum wegweisenden 2:0. Ansonsten war der Einfluss des Minnesota-Stürmers (24) gering. In der Hälfte der Begegnungen blieb er unter 10 Minuten Eiszeit, kam im ganzen Turnier nur viermal zum Abschluss. Dafür musste er das Eis nur einmal mit negativer Plus-Minus-Bilanz verlassen.

Luca Sbisa: Der Zuger in Diensten von Vancouver (26) durfte nur im letzten Gruppenspiel gegen Kanada mittun. (Berner Zeitung)