Im SCB-Sturm fehlt die Breite

Beim SC Bern liegen die guten alten Zeiten noch nicht lange zurück – ein halbes Jahr, um genau zu sein. In den Playoffs entwickelt die Mannschaft Lars Leuenbergers mit viel Leidenschaft grossen Druck, zermürbt mit vier starken Sturmlinien die Gegner.

Tempi passati. In der laufenden NLA-Saison sieht es anders aus. Das Team Kari Jalonens gerät regelmässig selber unter Druck; steht die dritte oder vierte Sturmlinie auf dem Eis, brennt es vor SCB-Goalie Leonardo Ge­noni oft lichterloh.

Moser als letzter Mohikaner

Der markante Unterschied ist weder auf den Trainerwechsel noch auf die veränderte Spielanlage zurückzuführen. Die Erklärung ist simpel: Die Berner, im Tor mit Genoni und in der Verteidigung durch den Zuzug des Kanadiers Maxim Noreau besser aufgestellt, sind im Sturm schlicht deutlich weniger gut bestückt. Das verdeutlicht der Vergleich der Sturmlinien vom letzten Match in Biel mit jenen aus dem Halbfinalspiel gegen Davos, das exakt sechs Monate zuvor stattgefunden hat.

Die zweiten Formationen sind identisch, bezüglich Offensivkraft war die Linie um Captain Martin Plüss damals freilich die Nummer 3. Von den sechs Spielern, welche in 14 Playoff-Partien für 58 Skorerpunkte gesorgt haben, spielt derzeit nur einer für den SCB: Simon Moser.

Leithammel Andrew Ebbett und die Nationalspieler Simon Bodenmann und Thomas Rüfenacht fehlen verletzt; der damalige Topskorer Cory Conacher bereitet sich in Florida auf die NHL-Saison vor, Meisterschütze Derek Roy schiesst seine Tore in der KHL. Der Amerikaner Mark Arcobello hat sich als würdiger Ersatz für den Kanadier Roy erwiesen. Der nach Meisterschaftsbeginn verpflichtete Ryan Lasch verfügt zwar über viele Qualitäten, aber er wirkt zuweilen noch wie ein Fremdkörper.

Viel weniger Erfahrung

Das Hauptproblem ist freilich die eher geringe Klasse in der Breite, die wegen der Ausfälle nun besonders ins Gewicht fällt. Das weiss auch Alex Chatelain. «Hintenheraus sind wir etwas dünn, wenn auch nicht unbedingt von der Quantität her», sagt der SCB-Sportchef. Insgesamt stehen 16 Angreifer im Kader des Meisters, zuletzt waren 5 davon verletzt, weshalb Verteidiger Samuel Kreis zuweilen am Flügel eingesetzt wurde. Das sollte am Freitag im Heimspiel gegen Zug nicht mehr nötig sein, weil Marco Müller wieder zur Verfügung steht.

Das Defizit bezüglich Klasse und Erfahrung lässt sich am besten am Beispiel der wichtigen Centerposition illustrieren. Vor einem halben Jahr wurde die dritte Sturmformation vom Kanadier Roy, einem Mann mit fast 800 NHL-Partien auf dem Buckel, angeführt. Nun fungiert Dario Meyer als Mittelstürmer der dritten Linie – in seiner ersten NLA-Saison. Meyer glänzt durch Dynamik, aber er verliert fast zwei Drittel seiner Bullys und steht bei vielen Gegentoren auf dem Eis.

Wer will es ihm verdenken? Er ist 19-jährig. Die vierte Linie war in den Playoffs von Pascal Berger gelenkt worden, der danach zu den SCL Tigers wechselte, als Führungsspieler notabene. Die Rolle des Burgdorfers übernimmt nun Martin Ness. Der 23-Jährige ist seiner Aufgabe nur bedingt gewachsen, zumal er in der vergangenen Saison wegen einer schweren Schulterverletzung nur 10 Partien absolvierte.

Die vier Sturmlinien

Eine Frage des Geldes

Der SCB-Sturm genügt qualitativ den Ansprüchen nicht, die an ein Spitzenteam gestellt werden. Coach Jalonen versucht das Defizit zu kaschieren, indem er die Titulare forciert und die gelegentlich Überforderten wenig einsetzt. Ness ist pro Match durchschnittlich nur 5:16 Minuten auf dem Eis gestanden, die Flügel ­Gian-Andrea Randegger und Marc Reichert kommen auf 7:15 respektive 8:53 Minuten Eiszeit.

Dass der SCB in der Breite weniger gut besetzt ist als etwa die ZSC Lions oder der HC Davos, ist nicht zuletzt auf die finanziellen Restriktionen zurückzuführen. CEO Marc Lüthi setzt das Credo, keinen Franken auszugeben, der nicht verdient worden ist, seit Jahren konsequent um. «Es ist schon so, dass die Spieler der hinteren Linien nicht allzu teuer sind», sagt Chatelain. Kurzfristig ist keine Linderung in Sicht.

Es habe bei den SCB-Elite-Junioren schon Spieler, die sich dereinst in die erste Mannschaft einbauen liessen, aber keine, die jetzt schon besser seien als die in der NLA eingesetzten Akteure, meint der Sportchef. Für die SCB-Fans bleibt also nur die Hoffnung, dass in den Playoffs alle Leistungsträger gesund sind – wie vor einem halben Jahr.

