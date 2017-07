Den Abend des 23. Juni wird Nico Hischier wohl nicht so schnell wieder vergessen. Als New Jerseys General Manager Ray Shero seinen Namen verlauten liess, bescherte er der Schweiz einen Meilenstein in der Hockeygeschichte. Nummer-1-Pick. Was gleichbedeutend mit einer Auszeichnung als weltbester Hockeyspieler seines Jahrgangs.

Diese Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. 86 Skorerpunkte in 57 Spielen hat der 18-Jährige im letzten Jahr für Halifax erzielt. Eine Traummarke. Der Druck ist demnach gross. Heute war der Jungstar in Bern an einer Medienkonferenz.

Bodenständig und bescheiden

In erster Linie will Nico Hischier stärker werden. «Ich muss drei bis fünf Kilogramm an Muskelmasse zulegen», lässt der Stürmer an der Medienkonferenz in der Postfinance-Arena verlauten. Mit der zugelegten Muskelmasse wolle er zudem «härter spielen».

Hischier bleibt bodenständig und bescheiden. Er will seinen Schuss verbessern, erzählt er. Auch wenn General Manager Ray Shero klar gesagt habe, dass ein Platz für ihn frei sei, müsse er sich diesen Platz doch verdienen und darum kämpfen.

Mit seinem Bruder Luca wird der Walliser das Sommertraining absolvieren - mit individuellem Trainingsplan. Auch von ihm habe er noch einiges zu lernen, sagt Hischier. Von einem grossen Bruder gäbe es immer Dinge zu lernen. Zuerst wird er nun allerdings an einem einwöchigen Development Camp der New Jersey Devils teilnehmen. Dort stünden neben Eistraining auch Kochkurse und Schifffahrten auf dem Programm.

«Ich weiss nicht, was mir genau durch den Kopf ging»

An die legendäre Nacht des 23. Juni denkt Hischier gerne zurück. «Ich kann mich nicht erinnern, was mir genau durch den Kopf ging», so Hischier. Es sei aber das Eindrücklichste gewesen, was er jemals erlebt habe. Die Anspannung und die Nervosität seien gross gewesen. Verständlich, denn Hischier ist zum besten Eishockeyspieler seines Jahrganges gekürt worden. Sowohl die Erfahrungen in Nordamerika als auch den Empfang in seinem Heimatdorf Naters im Wallis beschreibt der Jungstar als «sehr emotionell».

Das Wunderkind aus dem Wallis spricht auch über die richtige Aussprache seines Namens. Diese stellt die Amis vor einige Stolpersteine. Er habe schon viele Varianten gehört, nehme es aber mit Humor. Aber auch die Schweizer haben ihre liebe Mühe, denn: richtig ist nicht «Hischié», sondern «Hischiär».

Über Freundin: «Sie geht ihren Weg»

Wenn Nico Hischier bei den New Jersey Devils antraben wird, muss er die ersten Jahre noch ohne seine Freundin auskommen. «Sie besucht noch das Gymnasium in Fribourg. Sie geht ihren Weg, und das ist auch gut so». Was danach komme, haben die beiden aber noch nicht besprochen.

Auch über seine zukünftige Wohnsituation in der amerikanischen Metropole weiss er noch nichts Genaueres. Das Wichtigste sei sowieso, dass er Hockey spielen könne. Kommt Zeit, kommt Rat.

Im Verlaufe der Medienkonferenz wird immer klarer: der Teenager beweist sich für sein Alter sehr reif und redegewandt. Das wird ihm für seine weitere Karriere in die Karten spielen, um mit den extremen Drucksituationen gut umgehen zu können. Man darf gespannt sein, wie sich Hischier weiterentwickeln wird. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)