Gefordert und gefördert

Jewgeni Schirjajew ist lernfähig. Unter Benoît Laporte und Scott Beattie hatte er jeweils viel Eiszeit erhalten, die Linie mit ihm und den beiden Flügeln Sven Lindemann und Lukas Haas blieb während Monaten unangetastet. Dann kam Anfang Oktober Heinz Ehlers.

«Er ist der härteste Trainer, den ich bis jetzt hatte», hält der Center fest. Das vom Dänen geforderte Spiel aus einer gesicherten Defensive lag Schirjajew zu Beginn nicht, entsprechend war er beim Coach nicht mehr erste Wahl. «Er behandelt alle gleich. Bei ihm weisst du genau, was du machen darfst und was nicht. Tust du Letzteres, spielst du einfach nicht mehr.» Ehlers habe mit jedem Akteur über dessen Rolle gesprochen. «Ich muss in erster Linie einfach und vor allem defensiv sicher spielen, das erwartet er von jedem Center», erklärt Schirjajew.

Konkurrenzkampf

Der 27-Jährige steht seit letzter Saison in Diensten der SCL Tigers. Im Emmental hat er die Gelegenheit erhalten, in der NLA Fuss zu fassen. Im Frühling meinte er gegenüber dieser Zeitung: «Ich bin zufrieden, weil ich sehe, dass ich das Potenzial für diese Liga habe.» Vergleiche er sich mit anderen Spielern, erkenne er, dass er gegen sie bestehen könne, sagt Schirjajew heute. «Ich bin nicht langsam, habe eine gute Übersicht und nun auch mehr Selbstvertrauen.»

Mit dem Trainerwechsel hat sich allerdings seine Ausgangslage verändert. Gespräche über eine Vertragsverlängerung gibt es im Moment nicht; Ehlers will sich noch etwas Zeit lassen, ehe er Sportchef Jörg Reber seine Wünsche mitteilen wird. Schirjajew gibt sich diesbezüglich pragmatisch: «Es ist schön, wenn man jeweils vor Weihnachten weiss, wie es im nächsten Jahr weitergehen wird. Nun ist es halt anders, doch ich denke nicht gross darüber nach.»

Acht Stürmer haben die SCL Tigers für nächste Saison bereits unter Vertrag; Yannick-Lennart Albrecht und Emanuel Peter (vom EV Zug) sind Center, Pascal Berger und Chris DiDomenico können ebenfalls auf dieser Po­sition spielen. Schirjajew ist das nicht entgangen. Es habe lose ­Gespräche mit anderen Vereinen gegeben, hält er fest, «aber ich warte nun zuerst auf einen Entscheid von Langnau».

Gegen den Schwager

Unter Heinz Ehlers wechseln Schirjajews Linienpartner jetzt häufiger, er wurde zudem auch schon als Flügel eingesetzt. «Tut jeder das, was er muss, dann kannst du mit jedem zusammenspielen», meint der 27-Jährige. Die SCL Tigers vertrauen stark auf das von Ehlers vorgegebene System, sie gewannen damit zuletzt mehrfach, obwohl diverse Stammspieler verletzt sind. «Wir arbeiten als Team hart, so kann es weitergehen», sagt Schirjajew.

Heute nun bietet sich den Langnauern gar die Chance, erstmals überhaupt in dieser Saison den Sprung über den Strich zu schaffen. In der Ilfishalle empfangen sie den EHC Biel (siehe Kasten). Für Schirjajew sind ­Duelle gegen die Seeländer in zweierlei Hinsicht speziell: 1991 verliess sein Vater Waleri die ­Ukraine, um für den EHCB zu spielen. Von Biel dislozierte die ­Familie zwei Jahre später in den Neuenburger Jura, doch sie pflegt nach wie vor Kontakte ins Seeland.

Und dann wird Schirjajew heute seinem Schwager gegenüber­stehen. Im Mai heiratete er die Schwester von Biel-Verteidiger Anthony Huguenin. «Wir haben es gut miteinander, aber klar gibt es den einen oder anderen Spruch», meint der Langnauer Center. Man darf gespannt sein, welcher der beiden heute das Eis lächelnd verlassen wird. (Berner Zeitung)