«Fröhli» und SCL lösen Vertrag auf

Der SC Langenthal und Joël Fröhlicher lösen den Vertrag auf nach vier Jahren in beidseitigem Einverständnis vorzeitig auf. Der Vertrag hatte Gültigkeit bis Ende Saison 2016/17 und beinhaltete die Option um Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Publikumsliebling «Fröhli» spielte seit 2013 in Langenthal und hat während dieser Zeit 150 Spiele für die Gelb-Blauen bestritten. Fröhlicher stammt ursprünglich aus der Organisation des EHC Zuchwil, zuletzt hat der polyvalente Spieler beim SC Langenthal eine Rolle im Angriff übernommen. Eine Position, welche der offensiv ausgerichtete Verteidiger nach eigenen Angaben gerne übernahm. Trotzdem war der 34-Jährige mit der neuen Aufgabe nicht restlos zufrieden: «Ich fühlte mich extrem wohl in Langenthal, konnte aber meine gewünschte dominante Rolle nicht mehr so ausüben, wie ich es mir vorstellte.» Dies sei ein Grund gewesen, weshalb er mit den Verantwortlichen das Gespräch gesucht habe und man gemeinsam zum Schluss gekommen sei, den Vertrag aufzulösen.

«Ich bin überzeugt eine tragende Rolle übernehmen zu können und will mich weiter entwickeln, denn ich will noch lange erfolgreiches und für mich zufriedenstellendes Eishockey spielen», so Fröhlicher weiter. Der SCL und Fröhlicher gehen in einem guten und gegenseitigen Einvernehmen auseinander, betont auch SCL-Sportchef Noël Guyaz.