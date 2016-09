Etwas Balsam für die Langnauer Nerven

Gewiss waren die SCL Tigers vor diesem Cup-Sechzehntel-Final gegen den EHC Visp als Favorit gehandelt worden. Schliesslich sind sie der NLA-Vertreter. Doch mit breiter Brust sind die Emmentaler kaum ins Wallis gereist. Acht Niederlagen de suite haben sie kassiert, stehen deshalb mit lediglich zwei Punkten am Tabellenende der NLA.

Doch wie ein Schlusslicht traten die Langnauer im Wallis nicht auf. Ohne sich gross abzumühen kam die Equipe Scott Beatties in Visp zu einem 8:4-Sieg. «Ich bin glücklich, haben wir gewonnen», meinte der Coach. «Aber man muss ehrlich sein, es war nicht sehr aufregend.»

Wie ein Vorbereitungsspiel

Nun, ein bisschen zittern mussten die Langnauer schon. Gleich zu Beginn machte der EHC Visp nämlich Dampf, bereits nach zweieinhalb Minuten traf Jules Sturny zum 1:0. Es drohte Ungemach für die Gäste, zumal drei Minuten später Philippe Seydoux auf die Strafbank musste.

Doch der Verteidiger konnte relativ entspannt zusehen, wie sich seine Teamkollegen in Unterzahl wehrten. Und als er zurückkehrte, wurde Seydoux sogleich vom Visper Nicolas Wyssen bedient; er konnte alleine auf Matthias Schoder losziehen und erzielte den Ausgleich. «Am Anfang waren wir nervös, zum Glück ist uns dann dieses 1:1 gelungen», hielt Adrian Gerber fest.

Dieses Tor schien die Langnauer Nerven zu entspannen. Silvan Wyss (13.) und Yannick-Lennart Albrecht im Powerplay (19.) erhöhten vor der ersten Pause auf 3:1. Auch wenn erst 20 Minuten gespielt waren – der Zwei-Tore-Rückstand war für den Aussenseiter eine zu grosse Hypothek. Die SCL Tigers spulten in der Folge ihr Pensum relativ souverän ab. Adrian Gerber und Pascal Berger sorgten mit ihren Treffern vor der zweiten Drittelspause für die Entscheidung.

Der Rest darf unter dem Motto «spielen und spielen lassen» bezeichnet werden. Die Partie hatte über weite Strecken den Charakter eines Vorbereitungsspiels. Vielleicht lag es auch an der Atmosphäre in der Litternahalle. Nur gerade 2450 Zuschauer wollten den Vergleich mit dem NLA-Vertreter sehen – der Cup geniesst bei den Fans auch in der dritten Auflage seit der Neulancierung wenig Ansehen.

Wieder viele Strafen

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im letzten Drittel zumindest ansatzweise noch einmal Spannung aufkam. Dies lag freilich an den SCL Tigers, die plötzlich etwas gar nonchalant agierten; innerhalb von 104 Sekunden stellten Jon Rheault und Tomas Dolana auf 4:7.

Doch Sven Lindemann zerstörte die aufkommenden Walliser Hoffnungen nur eine Minute später, er sorgte für den Endstand. Auch wenn der Sieg verdient war, vom Resultat dürfen sich die Langnauer nicht blenden lassen.

Denn im letzten Drittel kassierten sie fünf Strafen, unter anderem erneut wegen eines unkorrekten Spielerwechsels. «Wir haben heute einige Minuten korrekt gespielt, aber nicht über die volle Dauer des Spiels. Wir nahmen es zu locker», sagte Beattie. Deshalb wolle er den Wert dieses Sieges nicht überbewerten. «Wir wollten unbedingt gewinnen», meinte Adrian Gerber. «Nach so vielen Niederlagen ist dieses Erfolgserlebnis sicher positiv für unser Selbstvertrauen.» Am Freitag empfangen die SCL Tigers nun Biel. Dann können sie zeigen, was das Erfolgserlebnis wirklich gebracht hat.

Matchtelegramm

Visp - SCL Tigers 4:8 (1:3, 0:2, 3:3). - 2450 Zuschauer. - SR Eichmann/Hebeisen; Altmann/Gurtner.

Tore: 3. Sturny (Ritz, Burgener) 1:0. 8. Seydoux 1:1. 13. Wyss (Moggi, Albrecht) 1:2. 19. Albrecht (Adrian Gerber, Schremp/Ausschluss Kim Lindemann) 1:3. 36. Adrian Gerber (Schremp) 1:4. 39. Berger (DiDomenico) 1:5. 41. Berger (Schirjajew, Moggi/Ausschluss Rapuzzi) 1:6. 45. Rheault (Neher, Burren/Ausschluss Weisskopf) 2:6. 48. Schremp (Adrian Gerber, Roland Gerber) 2:7. 52. Rheault 3:7. 53. Dolana (Wiedmer) 4:7. 54. Sven Lindemann (Haas) 4:8.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Visp, 7mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.

Bemerkungen: Visp mit Schoder, SCL Tigers mit Punnenovs im Tor. (Berner Zeitung)