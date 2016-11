Warum haben die Klubs entschieden, das Penaltyschiessen in den Playoffs abzuschaffen?

Rolf Bachmann: Weil ein Penaltyschiessen ein Duell von Einzelspielern ist, in einer Verlängerung aber die Mannschaftsleistung im Vordergrund steht. Über dieses Thema hatte man schon länger diskutiert, aber es hatte zum Beispiel noch keine Vereinbarung mit dem Fernsehen bestanden.

Der sportliche Aspekt steht also im Vordergrund?

Ja. Wir finden es richtig, wenn der Sieger in einem Spiel und nicht in einem Penaltyschiessen ermittelt wird – das gilt vor allem in den Playoffs, in denen es um Sein oder Nichtsein geht.

Als Aussenstehender hat man den Eindruck, dass stets die NHL nachgeahmt wird.

Ich verstehe diese Wahrnehmung, aber schlechte Dinge kopieren wir nicht. Warum sollen wir nicht Dinge übernehmen, mit denen die weltbeste Liga gute Erfahrungen gemacht hat?

Zum Beispiel, weil in Nordame­rika fast alle Zuschauer in Privatautos, in der Schweiz hingegen viele mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Ist es wünschens­wert, dass die Entscheidung in einem halbleeren Stadion fällt?

Ganz sicher nicht. Die neue Regelung wird uns organisatorisch und logistisch fordern, weil wir vom ÖV abhängig sind. Aber eines darf man nicht vergessen: In den letzten sieben Saisons gab es nie mehr als vier Spiele, die nach 80 Minuten nicht zu Ende waren. Es werden Einzelfälle sein, aber Einzelfälle, die uns fordern werden.

Inwiefern?

Wir müssen uns gut vorbereiten – zum Beispiel, damit auch alles klappt, wenn die Hälfte der Funktionäre nicht mehr verfügbar ist.

Gibt es schon Absprachen mit den Transportunternehmen?

Der Entscheid ist gerade erst gefallen, bei der Planung sind wir am Nullpunkt. Aber wir stehen in ständigem Kontakt und wissen, was die Transportunternehmen können. Es wird keine Sonder­lösungen geben: Wer auf den ÖV angewiesen ist, wird sich verabschieden müssen.

Das ist unschön.

Ja. Aber trotz der grossen Herausforderungen, die auf uns zukommen, erachte ich den Entscheid aus sportlicher Optik als richtig. (Berner Zeitung)