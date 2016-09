Eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre – ist das eine Liebeserklärung an Bern und den SCB?

Eric Blum: Liebeserklärung? (schmunzelt.) Ich habe in Bern zwei grossartige Jahre verbracht, und der SCB ist eine Organisation, die nach höchster Qualität strebt und vorne dabei sein will. Das ist genau das, was auch ich suche. Es ist cool, Teil eines solchen Klubs zu sein.

War es Ihr Wunsch, einen langfristigen Vertrag abzuschliessen?

Nein, das hat sich aus den Gesprächen so ergeben. So ein Vertrag ist für einen Spieler immer schön, er gibt mir eine gewisse Sicherheit und verschafft mir Perspektiven. Wenn der Kern zusammenbleibt, haben wir eine hervorragende Basis. Ich wollte gemeinsam mit Scherwey, der auch einen langfristigen Vertrag hat, und Genoni, der mindestens drei Jahre in Bern bleibt, das Fundament für künftige Erfolge schaffen.

War die Rückkehr nach Zürich kein Thema?

Ausgeschlossen war sie nicht; der Grossteil meiner Familie und die meisten Freunde wohnen im Raum Zürich. Es ist etwas Schönes, in der Nähe von Freunden und Familienmitgliedern zu leben. Aber die Zugfahrt Bern–Zürich dauert eine Stunde – die Reise ist also nicht so schlimm.

Sie haben eine Ausstiegsklausel für die Jahre 2017 und 2018. Träumen Sie heftig von der NHL?

Ich wollte mir die Chance nicht verbauen. Klar, mit 30 bin ich in einem Alter, in dem es immer schwieriger wird, in die NHL zu wechseln. Aber ich fühle mich noch gut, und man weiss nie, was passieren wird. Ich habe an den Weltmeisterschaften gesehen, dass ich mit den grossen Spielern mithalten kann. Ob sich etwas ergibt oder nicht, wird sich zeigen.

Sie sind jener NLA-Feldspieler, der bisher am längsten auf dem Eis gestanden ist ...

... Okay, das habe ich nicht gewusst (lacht).

Sind Sie auf den Felgen?

Nein, gar nicht. Im Gegenteil: Jetzt, da ich mich an den Meisterschaftsrhythmus gewöhnt habe, fühle ich mich physisch, aber auch mental, emotional immer besser. Es geht stetig aufwärts.

Werden Sie im Cup gegen Visp spielen?

Nein.

Der SCB beklagt viel Verletzungspech und ist im Tabellenmittelfeld klassiert. Wie beurteilen Sie die Situation?

Uns fehlt eine ganze Sturmlinie, und bei den Verletzten handelt es sich um Führungsspieler. Das merkt man schon. Dafür bekommen ein paar jüngere Spieler ein Fenster, in dem sie sich zeigen können. Aber klar: Wir müssen möglichst viele Punkte sammeln, damit wir in der Tabelle nicht weiter zurückfallen.

Vieles erinnert an die letzte Qualifikation. Machen Sie sich Sorgen?

Nein, derzeit nicht. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut; es gibt keine Anzeichen von ­Panik.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)