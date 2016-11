Eine böse Überraschung für den SCB

Es wird langsam Winter in der Leventina. Zwar fehlt der Schnee noch, doch zeigte das Thermometer am Dienstagabend in Ambri frostige –6 Grad. Die äusseren Bedingungen und die Ausgangslage – der SCB hatte vor dem Gastspiel mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie der HCAP – deuteten weder auf einen gemütlichen noch auf einen unterhaltsamen Abend hin.

Doch es sollte in der Valascia hitziger als erwartet zu und her gehen – und der Abend mit einer Überraschung enden.6:3 bezwang Schlusslicht Ambri-Piotta den Schweizer Meister. Der Berner Coach Kari Jalonen konstatierte am Ende leicht säuerlich: «Wir haben ihnen zu einfache Tore gegeben.»

Hitze in der Kälte

Nun, der SC Bern hatte bereits vor der Partie überrascht. Ins Tor beorderte Jalonen nämlich nicht Leonardo Genoni, sondern Joel Aebi. Für den 20-Jährigen war es ein Debüt – nie zuvor hatte er von Beginn an in der NLA spielen dürfen. Nun, er wurde zunächst wenig geprüft, durfte sich schrittweise an seine Aufgabe herantasten. Dazu erzielte Andrew Ebbett bereits nach 100 Sekunden die Führung für den SCB.

Doch dann brachte Oliver Kamber den jungen Berner Keeper bereits im ersten Drittel in Verlegenheit. Der Ambri-Stürmer – er war hinter dem Gehäuse postiert – hatte die Scheibe an den Schoner Aebis geschossen, von wo aus sie ins Tor kullerte. Simon Moser aber sorgte noch vor der ersten Pause für die neuerliche Führung der Gäste. So weit, so gut – dachten sich vielleicht auch die Berner.

Doch dann ging es im Mitteldrittel in der mit nur 4137 Zuschauern spärlich gefüllten Valascia drunter und drüber. Innerhalb von 28 Sekunden verwei­gerte das Schiedsrichterduo Kurmann/Fischer Ambri zwei Treffer – und es lag einmal falsch. Denn beim ersten Abschluss hatte Aebi die Scheibe nicht blockiert, doch die Spielleiter hatten bereits abgepfiffen, als der Puck über die Linie kullerte.

Die Tifosi tobten, das Eis musste minutenlang gereinigt werden – keine einfache Situation für einen jungen Keeper. Aebi jedenfalls kassierte kurz darauf das 2:2, Elias Bianchi hatte nach einem Puckverlust von Samuel Kreis alleine auf ihn losziehen können. Das war aus des Meisters Optik immer noch nicht so schlimm, weil Ebbett nur 19 Sekunden später wieder erhöhen konnte.

Doch dann wendeten zu Beginn des Schlussabschnitts erst Adam Hall mit einem abgelenkten Schuss und dann Janne Pesonen – er konnte ebenfalls alleine auf ­Aebi losziehen – die Partie. Es war zu viel für Jalonen, er beorderte den Debütanten vom und Routinier Genoni aufs Eis. «Er war nicht auf dem Level, auf dem er sein sollte», sollte der Coach nach der Partie sagen.

Allerdings gilt auch festzuhalten, dass Aebi nicht an allen Toren schuld war, zweimal von seinen Vorderleuten im Stich gelassen wurde. Für das Selbstvertrauen des 20-Jährigen freilich dürfte die Auswechslung nicht eben förderlich sein. «Er muss damit leben», meinte Jalonen, «das gehört zum Lernprozess.»

Der SCB bestreitet nun bis und mit nächsten Dienstag drei Partien, gut möglich, dass der Berner Coach Stammkeeper Genoni eine Verschnaufpause gönnen wollte. Der Finne hatte keine Lust, sich dazu zu äussern, hielt lediglich fest: «Ich habe meine Gründe.»

Macenauer verletzt

Nun, der Impuls des Torhüterwechsels blieb aus. Jason Fuchs (57.) und Bianchi mit einem Schuss ins verlassene Berner Tor (59.) sorgten für den 6:3-Endstand. Für den SCB dürfte diese Niederlage unter dem Motto Betriebsunfall rasch abgehackt sein.

Apropos Unfall: Maxime Macenauer stürzte nach einem Rencontre mit einem Ambri-Verteidiger unglücklich in die Bande, spielte danach wegen Rückenschmerzen nicht mehr. Ein Arztbesuch dürfte heute Aufschluss darüber geben, ob und wie lange der Kanadier ausfallen wird.

