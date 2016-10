Ein seltenes Ereignis

«Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in einem Spiel drei Tore erzielt habe», sagte Thuns Stürmer Fabian Boss nach dem 5:3-Sieg der Oberländer gegen Zuchwil Regio. «Höchstens bei den Novizen ist mir dies einmal gelungen.» Der 25-jährige Stürmer gehört seit längerem zu den Leistungsträgern beim EHC Thun.

An diesem Tag war er der Matchwinner, schränkte jedoch ein: «Bei einem Treffer wollte ich bloss die Scheibe Richtung Tor bringen. Normalerweise geht der nicht rein.» Er meinte damit das 4:2, als er den Puck von der rechten Seite aufs Gehäuse schlenzte, Zuchwils Torhüter Fabian Zaugg überhaupt keine Reaktion zeigte und das Spielgerät seinen Weg in die ihm aus gesehen rechte hohe Ecke passieren liess.

Die Gastgeber bauten so die Führung auf zwei Tore aus. Er war der entscheidende Schritt in Richtung des ersten Thuner Sieges in der Saison 2016/2017.

31 Spieler in Matchprogramm

Das Zuschauerinteresse an den Spielen der 1.-Liga-Gruppe 2 ist noch nicht übermässig gross. Vermutlich hat das bis am Freitag ­anhaltende warme Spätsommerwetter dazu beigertragen, dass sich ausser den regelmässig Matchbesuchern nur wenige Leute in die Stadien begeben haben. Im Grabengut waren es am Samstag 265 Personen. Gut vertreten war der Fanklub der Thuner, der sich per Transparent für eine «geile Saison» bedankte.

Ein halbes Jahr ist her, seit sich der EHC Thun den Zentralschweizer Meistertitel holte, in den Final um die Amateurmeisterschaft vorstiess und dort an Biasca scheiterte. Die Tessiner spielen mittlerweile als HCB Ticino Rockets in der NLB. Bei den Oberländern hat es nur wenige Abgänge gegeben, das Kader ist vielmehr weiter verbreitert worden.

Im Matchprogramm für die Partie gegen Zuchwil waren auf Thuner Seite 31 Akteure aufgeführt, 3 Torhüter, 10 Verteidiger und 18 Stürmer. «Es ist zu Beginn der Vorbereitung vorgekommen, dass fast 30 Spieler mittrainiert haben», sagt Boss. «Dann wurde es ein bisschen eng auf dem Eis.»

Mittlerweile hätten sich jedoch einige Spieler verletzt. Aber auch so konnte Trainer Christoph Schenk 6 Verteidiger und 13 Stürmer aufbieten. Ein Personalnotstand dürfte beim EHC Thun in dieser Saison ein seltenes Ereignis sein.

Offensiv orientierte Teams

Im ersten Heimspiel der Saison 2016/2017 waren sowohl die Oberländer als auch Zuchwil Regio bestrebt, die Scheibe gut in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen und rasch Druck aufs gegnerische Tor aufzubauen. Beide Mannschaften haben ihre Stärken im spielerischen Bereich und sind offensiv orientiert.

Es entwickelte sich so eine attraktive und von hohem Tempo geprägte Partie, in der die Thuner die leicht bessere Mannschaft war und deshalb verdient die drei Punkte holten.

Über die Ziele für diese Saison wollte sich Boss nach dem Erfolg gegen Zuchwil nicht gross äussern. «Wir nehmen Spiel für Spiel», meinte er. Es dürfte jedoch klar sein, dass Thun als Spitzenteam der 1.-Liga-Gruppe 2 zumindest mit Heimrecht in die Playoff-Viertelfinals starten will.

Dazu streben die Oberländer die Teilnahme an der Swiss Regio League an. Dazu müssen sie unter den sechs Aspiranten in Gruppe 2 (Thun, Brandis, Wiki-Münsingen, Burgdorf, Basel, Bellinzona) eines der vier besten Teams nach der Qualifikation sein.

(Berner Zeitung)