Ein positives Zeichen der SCL Tigers

Im zehnten Anlauf hat es für die SCL Tigers geklappt: Nach neun Niederlagen – fünf davon mit einem Tor Differenz – zeigen einsatzfreudige, disziplinierte und für einmal auch offensiv effiziente Emmentaler gegen ein spie­lerisch enttäuschendes Kloten beim 5:3-Auswärtssieg eine solide Teamleistung.

Das Kollektiv von Headcoach Scott Beattie, der gestern entlassen wurde, hatte sich das nötige Spielglück über 60 Minuten mehr als verdient.Durch den frühen Führungstreffer von Roland Gerber (nach 62 Sekunden) beflügelt, überstanden die Emmentaler einen Doppelausschluss während 86 Sekunden schadlos.

Das war vielleicht der Schlüssel, der bei den Gästen die Erkenntnis reifen liess, gegen das von Haus aus spielerisch stärkere Kloten nicht chancenlos zu sein. Den 1:1-Ausgleich der Gastgeber (24. Minute) konterten die SCL Tigers bloss 72 Sekunden später durch Topskorer Chris DiDomenico mit der erneuten Führung.

Punnenovs und Nüssli

In der Langnauer Defensive gefiel Goalie Ivars Punnenovs mit einer überzeugenden Leistung. In der Offensive brillierte vor allem die erste Sturmlinie mit dem diesmal sehr diszipliniert aufspielenden DiDomenico.

An dessen Seite sorgte der unberechenbare Thomas Nüssli mit drei Skorerpunkten (1 Tor, 2 Assist) für die entscheidenden Akzente. Der neue Ausländer Eero Elo (1 Assist) fügte sich gut in die Paradesturmlinie der Langnauer ein. Dass der erste «Dreier» nicht zum Selbstläufer wurde, lag an dem auch in Kloten schnell wackelig werdenden Selbstvertrauen der Emmentaler.

4:1 in Führung liegend nach 46 Minuten, sorgten zwei schnelle Tore der Gastgeber für grosse Unsicherheit und Verwirrung in den Reihen der Besucher. Beattie reagierte völlig richtig mit einem Time-out – es sollte seine letzte Amtshandlung als Trainer der SCL Tigers sein. Bis zum erlösenden 5:3 durch Lukas Haas (60. Minute) mussten die Langnauer aber noch einige heikle Momente überstehen.

Die grosse Erleichterung

Die Erleichterung in den Reihen des Tabellenletzten war nach dem ersten Saisonsieg gross. Pascal Berger, im Frühjahr von Meister SC Bern zu den Emmentalern gewechselt, hat in der Qualifikation der letzten Saison erfahren, wie sehr Erfolgsdruck die Leistung eines Teams hemmen kann: «Wir Spieler stehen in der Verantwortung, wir müssen mit Arbeit dafür sorgen, dass wir aus aus diesem Tief herauskommen.» Der erste Sieg sei ein Anfang gewesen, mehr indes nicht. «Wir haben es am Dienstag im Heimspiel gegen Ambri in der Hand, dafür zu sorgen, dass wir endlich in die Gänge kommen.»

Matchtelegramm

Kloten - SCL Tigers 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

5207 Zuschauer. - SR Massy/Piechaczek, Fluri/Huguet. - Tore: 2. (1:02) Roland Gerber (Tom Gerber) 0:1. 24. Sanguinetti (Stoop) 1:1. 26. DiDomenico (Nüssli) 1:2. 39. Nüssli (Koistinen) 1:3. 46. Seydoux (Nüssli, Elo) 1:4. 48. Santala (Hollenstein) 2:4. 52. Hollenstein 3:4. 60. (59:27) Lukas Haas 3:5 (ins leere Tor). - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Kloten, 6mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; DiDomenico.

Kloten: Martin Gerber; Sanguinetti, Frick; Stoop, Back; Gähler, Harlacher; Bircher, Egli; Praplan, Santala, Hollenstein; Grassi, Shore, Bieber; Romano Lemm, Schlagenhauf, Kellenberger; Leone, Obrist, Hartmann.

SCL Tigers: Punnenovs; Seydoux, Koistinen; Stettler, Flurin Randegger; Yves Müller, Adrian Gerber; Currit, Weisskopf; Tom Gerber, Pascal Berger, Roland Gerber; Kuonen, Albrecht, Silvan Wyss; Elo, DiDomenico, Nüssli; Lukas Haas, Schirjajew, Lindemann.

Bemerkungen: Kloten ohne Boltshauser, Ramholt und Von Gunten, SCL Tigers ohne Schremp, Shinnimin, Blaser und Jordy Murray (alle verletzt), Claudio Moggi (angeschlagen). - Pfostenschuss Frick (50.). - Timeout SCL Tigers (52.). Timeout Kloten (58:30), und von 57:49 bis 58:30 und 58:34 bis 59:27 ohne Torhüter. (Berner Zeitung)