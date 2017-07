Ein leiser Abgang einer Legende?

Seit dem 1. Juli ist in der NHL der Free-Agent-Markt geöffnet. Es ist die traditionelle Zeit, in der die General Manager der Clubs in Panik und Aktionitis verfallen. Spieler, zumeist älteren Semesters, hoffen, noch ein weiteres oder gar letztes Mal so richtig abzukassieren. Oft gelingt ihnen das auch. Auf dem sommerlichen Markt werfen die Clubverantwortlichen oftmals mittelmässigen Spielern Verträge nach, wie sie es während der Saison im Winter mit kühlem Kopf nie tun würden.

Keine Seltenheit also, dass reine Mitläufer Mehrjahresverträge mit Durchschnittslöhnen von vier oder mehr Millionen Dollar unterschreiben. Die häufige Folge: Der Verein bereut den Vertrag schon bald und löst ihn ein, zwei oder drei Jahre später wieder auf – mit hoher Abfindungssumme für den Spieler.

Bei Jagr ist fast alles besonders

Bei Jaromir Jagr ist der Fall anders, seine Situation ist besonders. Wobei: Beim Tschechen ist fast alles besonders. Als der Stürmer in der weltbesten Eishockeyliga gedraftet wurde, war George Bush erst gerade seit einem Jahr US-Präsident. Nicht «W.», sondern dessen Vater «H. W.». So lange ist das her.

Jagr hat 23 Saisons in der NHL gespielt, er hat alle drei Lockouts, als viele NHL-Stars in Europa spielten, als Aktiver erlebt: 1994/95, 2004/05, 2012/13. Als er mit 36 in die russische KHL wechselte, schien das Ende der NHL-Karriere besiegelt. Das war vor neun Jahren.

Seit 2011 ist er zurück in Nordamerika. Zuletzt war er Angestellter der Florida Panthers, einem der ansonsten jüngeren Teams der Liga. Mit 16 Toren und 30 Assists in 82 Saisonspielen war er recht erfolgreich für sein Alter. Doch nun ist Jagr arbeitslos. Während Krethi und Plethi, Hinz und Kunz NHL-Verträge unterschreiben, wartet Jagr auf Angebote. Dass keine kommen, kommentiert er mit Humor auf Twitter.

FA 1994- all GMs called , FA 2017- 0 calls???????? pic.twitter.com/7uLJm95CAB — Jaromir Jagr (@68Jagr) 29. Juni 2017

War es das?

Der Grund dürfte klar sein. Jagr ist 46. Und auch wenn er mit seinem 1,89 Meter langen und 105 Kilogramm schweren Körper die Scheibe nach wie vor so gut wie kaum ein anderer abdeckt, hat Jagr jegliches Tempo eingebüsst. Offenbar trauen ihm die General Manager erstmals nicht mehr zu, dieses Manko mit dem ihm eigenen genialen Spielverständnis zu kompensieren. Oder sie warten ganz einfach zu.

Denn nur am Geld kann es nicht liegen. Jagr hat ausgesorgt, er hat alleine in der NHL rund 140 Millionen Dollar verdient. Er will einfach bloss noch spielen, seit 2011 unterschreibt Jagr nur noch jeweils für ein Jahr. Und er hat Zeit. Die nächste Saison beginnt erst im Oktober. Doch wenn das Angebot aus der NHL ausbleibt? Erleben wir dann den leisen Rücktritt der Legende mit der Rückennummer 68? Diese trägt er in Anlehnung an den Prager Frühling 1968. In seiner Heimat glauben sie nicht daran, es wird erwartet, dass Jagr weiterspielt.

Und wenn nicht? Es wäre ein sentimentaler Moment für jeden Eishockeyfan. Jagr als herausragender Spieler mehrerer Generationen – jeder Anhänger des Sports mit Puck und Stock hat seinen «Jagr-Moment» – und sei es nur auf der Spielkonsole oder am PC. Denn Jagr ist selbstredend der einzige Akteur, der bereits im allerersten Hockey-Game 1991 spielbar war und es auch in der aktuellen Ausgabe «NHL 17» immer noch ist. (kk)