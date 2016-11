Ein frühes und zwei späte Tore lassen Tigers jubeln

Die SCL Tigers setzten am Samstagabend ihren Aufwärtstrend fort: Auf den 4:1-Heimerfolg am Freitag gegen Lugano liessen die Emmentaler tags darauf in Kloten einen 3:1-Sieg folgen.

Schon nach neun Sekunden traf Nils Berger für die Gäste. Eine Führung, die 50 Minuten halten sollte, ehe Drew Shore Ivars Punnenovs im Kasten der Tigers doch noch bezwingen konnte. Für die Entscheidung sorgten dann zwei Verteidiger: Flurin Randegger schoss die Langnauer vier Minuten vor Schluss erneut in Führung, in der Schlussminute traf dann noch Ville Koistinen ins leere Tor.

Nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen kommen die mit neun Niederlagen schlecht in die Saison gestarteten Langnauer den Playoff-Rängen immer näher. Punktgleich mit dem achtplatzierten Genève-Servette liegt das Team von Trainer Heinz Ehlers nach der Hälfte der Qualifikation auf Platz 10.

Kloten - SCL Tigers 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

5535 Zuschauer - SR Kurmann/Mollard, Bürgi/Progin.

Tore: 1. (0:09) Nils Berger (Elo) 0:1. 51. Shore 1:1. 56. Flurin Randegger (Kunonen, DiDomencio) 1:2. 60. (59:37) Koistinen (Lindemann, Albrecht) 1:3 (ins leere Tor). Strafen: 4mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Bircher) plus Spieldauer (Bircher) gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Hollenstein; DiDomenico.

Kloten: Boltshauser; Sanguinetti, Frick; Stoop, Weber; Back, Harlacher; Bircher; Praplan, Santala, Hollenstein; Leone, Shore, Sheppard; Lemm, Schlagenhauf, Kellenberger; Obrist, Homberger, Bieber; Bader.

SCL Tigers: Punnenovs; Seydoux, Koistinen; Zryd, Flurin Randegger; Weisskopf, Müller; Currit; Elo, Schremp, Nils Berger; Claudio Moggi, Schirjajew, Kuonen; DiDomenico, Albrecht, Lindemann; Roland Gerber, Adrian Gerber, Wyss; Rüegsegger.

Bemerkungen: Kloten ohne Grassi, Ramholt und von Gunten (alle verletzt), Martin Gerber (leicht angeschlagen), SCL Tigers ohne Stettler, Lukas Haas, Pascal Berger, Nüssli und Blaser (alle verletzt) sowie Shinnimin (überzähliger Ausländer). - Lattenschuss Santala (5.). - Kloten von 59:05 bis 59:37 ohne Torhüter. (mb/si)