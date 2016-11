Ein Match nach dem Gusto des Coachs

Kari Jalonen ist nach Matchende zufrieden. Denn sein Team, der SC Bern, hat auf die 1:8-Schlappe gegen Kloten mit einem soliden Auftritt reagiert und den HC Davos mit 2:1 nach Verlängerung besiegt. «Wir hatten viel Energie und waren mental stark», hält der Coach fest und erläutert, es habe ihm gefallen, wie die Mannschaft gegen die für ihr rasantes Transition-Spiel gefürchteten Bündner aufgetreten sei. Und schmunzelnd fügt der Finne an: «Die 3-gegen-3-Overtime ist eine Show für die Fans. Gut, endete sie mit einem Happy End für uns.»

Furios – nur zu Beginn

Apropos Energie: Der SCB begann in der ausverkauften Postfinance-Arena furios; in den ersten 150 Sekunden hatten Thomas Rüfenacht, Andrew Ebbett sowie Maxime Macenauer gute Möglichkeiten, für das 1:0 zu sorgen. Danach nahmen Tempo und Unterhaltungswert der Begegnung deutlich ab. Nach etwa 10 Spielminuten skandierten etliche Fans auf der Stehrampe den Namen des gesperrten Tristan Scherwey – sonst gab es nicht viel zu tun.

Noch vor der ersten Pause hatten die Anhänger der Mutzen doch noch Grund zu jubeln. Im Powerplay traf Ramon Untersander mit einem Direktschuss den Pfosten. Die Scheibe traf HCD-Keeper Gilles Senn und kullerte anschliessend langsam Richtung Tor. Martin Plüss drückte den Puck über die Linie.

Die Führung war nicht unverdient, im ereignisarmen zweiten Drittel waren die Bündner dann eher gefährlicher. Doch Leonardo Genoni, der gegen Kloten nach fünf Gegentoren innert kurzer Zeit ausgewechselt worden war, hinterliess wieder den gewohnt sicheren Eindruck. Und als in der 42. Minute HCD-Top­skorer Perttu Lindgren aus optimaler Position die offene Torecke verfehlte, deutete einiges darauf hin, dass die Gäste ohne Torerfolg bleiben würden.

In der Folge kontrollierten die Berner das Geschehen relativ souverän; für die Zuschauer hielt sich das Spektakel in Grenzen – bis 63 Sekunden vor Schluss. Dann machte der starke Senn einem sechsten Feldspieler Platz, und kurz darauf traf Noah Schneeberger doch noch zum 1:1, wobei Dino Wieser Genoni lehrbuchmässig die Sicht verdeckte.

In den ersten 59 Minuten waren die Räume eng gemacht worden, die Disziplin stand auf beiden Seiten im Vordergrund. Es war ein Match nach dem Gusto der Coachs, wie Jalonens Aussage bestätigte. Die Verlängerung bot dann, wie bei drei gegen drei Feldspielern üblich, Spektakel, was die meisten Anhänger schätzen. Die Overtime dauerte nur 91 Sekunden, dann gelang Simon Bodenmann nach einem imposanten Sprint mit einem fantastischen Backhandschuss unter die Latte der Siegtreffer für die Berner. Zuvor hätte der HCD zweimal und der SCB einmal reüssieren können.

Lieber Schweiz als Schweden

Obwohl die Spielberechtigung vorlag, wurde Calle Andersson, der schwedische Verteidiger mit Schweizer Lizenz, am Freitag noch nicht eingesetzt. Er sah sich die Partie gegen Davos von der Pressetribüne aus an. Weil es in Nordamerika nicht nach Wunsch gelaufen war, hatte er beschlossen, sein Glück in der Schweiz zu versuchen. «Die NLA ist eine tolle ­Liga; das Eishockey macht Spass hier, das Publikum ist in jedem Stadion gut, und die Reisen sind kurz», sagte der 22-Jährige, der vor zwei Jahren kurz für Zug und Lugano gespielt hatte.

Die schwedische Liga sei hingegen «eher etwas langweilig; viele Teams sind sehr defensiv ausgerichtet». Für den SCB habe er sich entschieden, weil es sich um eine Top­adresse handle und die Trainer auf ihn einen ausgezeichneten Eindruck gemacht hätten. Heute dürfte Andersson im Berner Derby gegen Biel debütieren. (Berner Zeitung)